台股有望「秋後變盤向上」 法人押寶四大類股

台股中秋節後行情有望「秋後變盤向上」。法人指出，長假後資金回補、基本面逐步明朗，包括AI、半導體、金融股、績優傳產指標股等，均可望成為資金布局主軸；而近期法人買超的聯發科（2454）、欣興（3037）、聯電（2303）等指標股，更是有望在節後擔綱台股領漲的焦點。

根據統計，法人近期買盤火力集中，近十日法人買超金額前十強，依序為：聯發科、欣興、景碩（3189）、聯電、京元電子（2449）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、南電（8046）、穩懋（3105）、中華電（2412），買超金額介於95.2億元至515.5億元，從IC設計、晶圓代工、封測到ABF載板等電子權值股全面囊括，成為法人近期加碼主力。

其中尤以聯發科最受矚目。繼瑞銀、美銀、伯恩斯坦證券相繼按讚外，昨（28）日摩根士丹利證券（大摩）最新釋出的報告，更將聯發科目標價由5,588元上調至6,188元，主因大摩台灣研究部主管詹家鴻認為，聯發科2028年TPU生產在台積電（2330）CoWoS支援下進一步獲得保障，加上第二家雲端AI ASIC客戶如SpaceX的營收貢獻，未來看俏。