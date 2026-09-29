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台股節後上漲機率七成 多頭買盤勝率極高

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

中秋連假過後，市場高度關注多空紛雜的「中秋變盤」說法，股市充斥變盤調節的觀望氣氛。然而，根據近15年（2011至2025年）歷史統計數據顯示，台股在歷次中秋節前後走勢，反而呈現極具規律的「節前壓抑、節後回升」格局。

統計顯示，大盤在節後1日與5日的上漲機率分別達73%與67%，拉長至節後60日，勝率更維持在73%高檔，平均波段漲幅達2.4%，以客觀數據打破逢節必跌魔咒，印證節後多頭買盤勝率極高。

台新投顧總經理黃文清、第一金投顧董事長黃詣庭等分析，回顧節前走勢，投資人多半受長假期間國際情勢與美股波動干擾，避險情緒在節前升溫，資金傾向提早落袋為安或退場觀望，壓抑指數表現。

不過歷史數據印證，中秋節前40日台股上漲機率僅26.7%，平均跌幅達1.06%，前10日與前5日勝率也僅四成，反映節前容易疲弱整理。

隨著假期結束、國際變數底定，不確定因素消除後資金迅速歸隊，台股節後首日上漲機率隨即躍升至73%、平均漲幅約0.3%；節後5日上漲機率達67%，平均漲幅擴大至1%，多頭反撲力道明確。

拉長至波段角度觀察，節後10日至20日指數常因短線解套賣壓步入震盪，平均漲跌幅微幅回吐約0.3%，勝率降至五至六成。但隨著浮額沉澱，時序步入第4季傳統電子旺季與歐美年底消費潮，加上法人作帳行情啟動，指數往往重回升勢。

數據顯示，台股節後40日平均報酬率轉正至0.5%、勝率六成；到了節後60日，上漲機率衝上73%，平均漲幅達2.4%，如2020年節後60日大漲15.72%、2025年亦有9.67%的強勁漲幅。

台股 中秋節 美股

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