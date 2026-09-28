OCP從「開放（Open）」出發，建構白牌供應鏈，更奠定AI時代各項技術發展，現在成每年全球AI基礎設施（AI Infrastructure）的重要風向球，不管是傳輸速度、電力，或者散熱的技術及規格，都引領全球趨勢。

2026-09-29 00:56