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生醫族群旺季來了

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

生醫族群第4季進入傳統旺季，流感疫苗出貨、新藥供應與海外市場拓展成為營運焦點。台灣東洋為因應海外市場成長，新產線預計第4季啟動生產；疫苗廠國光生（4142）、高端疫苗力拚全年轉盈。

東洋因應困難學名藥Lipo-AB美國及全球需求，去年第4季於六堵廠增設凍乾產線，預計今年第4季運轉。

國光生9月起至12月進入流感疫苗出貨旺季。發言人潘飛日前表示，國際大廠CDMO合作新增第二條產線，訂單量年增50%，加上技術服務收入增加，全年有望轉虧為盈。

葡萄王前八月營收61.1億元、年減5.3%，第4季寄望馬來西亞市場開幕、代工新品及原料訂單。健喬深化亞洲布局，完成鼻噴劑及降血壓複方藥越南經銷合作；賀爾蒙廠通過日本PMDA調查，為後續海外拓展奠基。

族群 疫苗 高端疫苗

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