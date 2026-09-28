中秋、教師節連假帶旺百貨買氣，遠百（2903）28日表示，受惠親友聚餐需求升溫，加上周年慶檔期提前暖身，旗下百貨人潮明顯增加，連假業績成長近三成；轉投資的遠東SOGO復興館業績也成長逾6%，餐飲與食品消費成為推升集團表現的主要動力。

遠百指出，今年連假消費以中秋聚餐需求最為突出，帶動餐飲業績走揚。民眾利用假期相約用餐，也帶動逛街購物人潮，家用家電部門表現相當突出，精品銷售同樣不錯。聚餐與購物需求同步升溫，推升遠百整體業績成長近三成。

除了聚餐人潮，送禮需求也提前發酵。遠東SOGO表示，今年中秋節較去年提早近兩週，月餅、蛋黃酥及水果禮盒等應景商品，連假期間均有不錯表現。

中秋送禮與親友團聚的採買需求，為百貨及超市增添買氣。

遠東SOGO指出，四天連假期間，不少民眾安排返鄉或出國旅遊，忠孝館餐飲與超市業績仍相對強勁。其中，中秋聚餐及烤肉需求帶動肉品、生鮮等商品銷售；除了食品，男裝業績也有兩位數成長，顯示連假消費並未局限於應景商品。

復興館同樣受惠聚餐需求，連假整體業績成長逾6%。

其中，美食街及主題餐廳成為親友相聚的用餐選擇，業績成長約2%。從忠孝館的超市、生鮮到復興館的餐廳，餐飲相關消費是SOGO連假表現的重要支撐。

新開幕的遠東Garden City則持續吸引家庭及親子客群。業者表示，商場以多元餐飲、特色美食、空間造景及親子賣場吸引來客，連假期間又有松菸展覽及台北大巨蛋連續多日球賽，帶動民眾到訪，串起用餐、逛街、遊玩及拍照行程。