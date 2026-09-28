車市Q4新車大戰 開打

車市第4季新車大戰開打，油電休旅成為搶客焦點。民俗月結束後，和泰車（2207）、中華車、裕日車及本田接連推出新車，從主流休旅到高階跑旅全面出擊，預期第4季將有一波新動能，為各車廠營運添柴火。

車廠看好買氣回流，預估9月新車市場約3.4萬輛；10月還有新車上市，為全年最後一季增添銷售動能。

進入第4季前，各品牌已加快新車布局。車廠指出，雖然民俗月對購車需求的影響不如過去明顯，仍選擇在民俗月結束後密集發表新車，承接年底前的換車與購車需求。其中兼顧油耗與使用便利性的油電車，成為這波攻勢中品牌較勁的車型。

和泰車準備以TOYOTA CROWN系列擴大高階市場布局。CROWN SPORT及CROWN CROSSOVER近期開放預購，預計10月發表。兩款車首度導入台灣，讓CROWN不再限於傳統房車，以跑旅與跨界車型切入市場，爭取過去TOYOTA品牌較難觸及的客群。

CROWN每年銷量約占TOYOTA品牌的1%，過去也受原廠供應量限制。此次增加休旅車型，和泰車希望擴大產品選擇，強化CROWN的旗艦定位。新車上市後的銷售表現，仍須觀察原廠供車量及預購訂單能否順利轉為交車。

中華車則以MITSUBISHI旗艦休旅ALL NEW OUTLANDER衝刺第4季。這款新車已於9月下旬發表，公司期待後續交車挹注營收。裕日車9月中推出NISSAN e-POWER X-TRAIL，以油電車型加入下半年戰局；本田CR-V改款後，也獲得市場正面回應。各品牌新車陸續到位，休旅車市場競爭升溫。

進口車同樣加入搶客，賓士、VOLVO及寶嘉聯合相繼推出新車，與國產品牌爭取年底買氣。新車選擇增加後，各品牌除比產品，也要比接單及交車速度，才能把上市熱度轉為實際業績。

車廠預估，9月市場規模約3.4萬輛，較去年同期成長，10月可望在新車帶動下進一步升溫。隨油電休旅與高階車款接力上市，第4季車市焦點將轉向實際接單與交車表現，成為各品牌衝刺全年銷量的關鍵。