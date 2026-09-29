OCP峰會 看得到AI基建市場風向

OCP從「開放（Open）」出發，建構白牌供應鏈，更奠定AI時代各項技術發展，現在成每年全球AI基礎設施（AI Infrastructure）的重要風向球，不管是傳輸速度、電力，或者散熱的技術及規格，都引領全球趨勢。

OCP（開放運算計劃）是2011年由Meta（當時為Facebook）等發起，目的是把軟體的「開源』精神延伸至硬體，率先公開自建資料中心及伺服器的設計藍圖。

一開始是雲端業者（Meta、微軟及Google）想要打破過往被品牌壟斷的生態系，自己設計機房架構，降低成本，從去品牌化革命走向白牌，以開放架構吸引更多供應鏈加入，也讓台灣廠商雲達、緯穎、智邦等搭上白牌伺服器或白牌交換器商機。

後來不僅催生開放網路生態系更有制定跨國標準化的功能，近年隨著AI加速發展，CPU無法滿足機器學習需求，更加速新世代的晶片、傳輸、伺服器甚至開放機櫃的發展。

近兩年OCP更引領AI時代關鍵基礎設施的先驅技術發展，晶片、電源、網通及散熱等AI關鍵設施的廠商選擇在OCP全球峰會發表最新一代技術，也讓OCP在全球AI發展中扮演風向球角色，持續以協作、開放以及包容的概念不僅定義現在的AIDC，也為下一波AI浪潮「推理」需求奠定基礎。