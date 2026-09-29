網通廠 OCP峰會秀肌肉

網通大廠智邦（2345）、啟碁、明泰搶進2026 OCP全球峰會（2026 OCP Global Summit），強打傳輸技術再進化，新世代1.6T NPO交換器、光收發器及OCS、OWS光交換器成焦點。

2026 OCP全球峰會將於10月12日至15日在美國加州聖荷西舉行，今年主軸為「Scaling Innovation for the AI Era（為 AI 時代擴展創新規模）」，關鍵就在於幫GW等級規模的AI工廠落地，從傳輸速度、電源到散熱，全面再升級。

智邦及旗下Edgecore強打下一代光波長交換器（OWS）、1.6T乙太網路交換器，智邦認為，光纖網路隨著AI時代快速演進，Edgecore的OWS採取開放式光網路模式，在資料中心及AI基礎建設不斷演進過程中，提供更靈活的架構。

啟碁則強打「Powering the Intelligent Networks for AI（為AI驅動智慧網路），將強打OCS光交換器（Opitical Circuit Switches）、800G光收發器以及1.6T乙太網路近封裝光學NPO（Near-Package Optics）交換器，積極搶進AI資料中心商機。

近年積極升級交換器產品，搶進1.6T交換器的明泰則攜手佳世達集團參展，打造AI基礎建設及第三代開放機櫃（ORV3）解決方案，將展出1.6T液冷乙太網路交換器，同時推出ORV3解決方案，建構高密度節能的AI網路。

隨著AI需求持續推升基礎建設，帶動高速交換器及光交換器需求，成為網通廠商關鍵的成長動能，推升智邦營收持續攀高，智邦8月營收來到408.72億元，首次站上400億元大關，再創新高，累計前八月營收2,460億元，年增61.9%，法人看好，智邦接單亮眼，即使供應鏈仍存在長短料問題，但營收可望持續成長，第3季營收可望突破「千億」水準。

啟碁近年除受惠低軌衛星SpaceX用戶數持續推升，帶動低軌衛星用戶端設備持續出貨推升營運成長，企業網通交換器佈局更跨向AIDC用交換器，搶進高速成長的AIDC需求，並推出OCS、光收發模組以及1.6T NPO交換器，將成為營收持續攀高的關鍵動能。