就市論勢／散熱模組、光電 逢低買

盤勢分析

進入第4季，全球經濟正處於多空交戰的關鍵十字路口，市場面臨著升息效應遞延與地緣政治動盪的雙重考驗。中東地緣政治衝突未能如預期降溫，持續推升全球通膨壓力，長天期債券利率攀升，美國聯準會（Fed）睽違三年再度採取升息行動。高利率環境持續，使得全球資金成本攀升，第4季初期全球股市預期將呈現波動加劇的整理走勢。

然而，在宏觀環境逆風之際，科技產業尤其是人工智慧（AI）領域的突飛猛進，依然是支撐全球經濟與股市韌性的核心動力。全球大型雲端服務供應（CSP）繼續大幅上修資本支出，以建置更龐大、更高效的自研ASIC晶片與算力基礎設施，對全球相關零組件帶來一波新的採購動能與深遠的外溢效應。

展望未來產業趨勢，隨AI應用的多元化與複雜化，對硬體基礎設施的要求已達到全新境界。在AI算力需求持續呈現爆發性成長的同時，台灣科技供應鏈憑藉著卓越的製造能力與技術優勢，正迎來歷史性的發展機遇。針對未來的產業趨勢，特別看好光通訊產業、散熱模組與熱管理解方、半導體零組件與光電產業等幾個關鍵領域的發展。

投資建議

面對第4季全球股市在「升息壓力」與「AI創新」兩股力量間的拉扯，市場震盪將是常態。由於全球雲端公司持續投入資本支出，AI短期內不會泡沫化。投資人應避免過度使用槓桿或追高投機性標的，轉而採取「穩中求勝」的分批布局策略。

由於AI產業的結構性成長趨勢並未改變，建議投資人可以將大盤的短期拉回視為優化投資組合的良機。應優先汰換體質轉弱標的，並逢低布局產業前景明確、營運能見度高的優質個股，特別是受惠於CSP資本支出擴張的光通訊、散熱模組、半導體零組件及光電等優質科技股。