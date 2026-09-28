快訊

不限用途貸款藏眉角！拿股票借錢前 先搞懂補錢紅線

亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

南亞科擴廠傳棄雲林選屏東 張麗善：可見周春米比劉建國重要

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳揭「AI 四階段」 邊緣 AI 崛起、台股獲利點火

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
黃仁勳。 路透
黃仁勳。 路透

隨AI發展由雲端延伸至實體世界，AI對即時感知、運算及反應能力的要求也將提高，邊緣AI有望成為下一階段AI應用的重要基礎。

輝達執行長黃仁勳曾提出，AI發展可分為感知AI、生成式AI、代理AI及實體AI四個階段，隨著AI應用從數位世界逐步走向實體世界，對即時感知、運算及反應能力的需求提高，也讓邊緣AI的重要性日益提升。

第一階段為感知AI，讓電腦具備「看見、聽見」世界的能力，可接收圖像、聲音、振動及溫度等感官資訊，並進一步理解資訊所代表的意義，作為後續判斷與應用基礎。

第二階段為生成式AI，可視為一種「通用翻譯器」，能理解各類資訊並創造新的內容，包括文字、圖像、影片及音樂等，目前市場廣泛使用的AI大型模型工具，多數仍處於此階段。

第三階段為代理AI，AI進一步具備自主決策及執行能力，不僅能理解使用者需求，也能自行規劃完成任務的方式，並運用各類工具達成目標，從回答問題進一步走向自主執行任務。

第四階段則為實體AI，將物理世界模型導入AI，使AI能與現實環境互動，不僅能感知、理解環境並進行決策，也能直接執行物理操作，例如機器人搬運物品或協助人類完成複雜任務，進一步推動機器人產業發展。

值得注意的是，根據法人預估，2026、2027年台股次產業獲利預估仍以AI相關產業動能最強。AI需求持續擴大，輝達AI伺服器產品推進，加上CSP業者積極導入ASIC伺服器，帶動高階AI伺服器出貨維持強勁成長。其中，GB300規格變化不大，後續VR系列則轉向Rubin架構，市場持續關注新平台帶來的換機與升級需求。

另外，在AI需求帶動下，半導體、組裝、零組件及網通等AI相關電子產業，2026、2027年獲利預估均可望成長逾30%，其中權重最高的半導體業獲利成長更達79%及38%，整體AI供應鏈仍是台股獲利成長的主要動能。

黃仁勳 台股獲利 輝達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

貝萊德策略師指出AI投資趨勢：超級周期與商業化速度

AI 收入能否變現？軟體股估值下一戰揭曉

AI下半場不只拚晶片！009831布局「電力＋算力＋應用」…黃仁勳揭下一波關鍵

AI不只拚算力！009831鎖定「電力40％」搭硬體、軟體與應用…10／5開募

相關新聞

黃仁勳揭「AI 四階段」 邊緣 AI 崛起、台股獲利點火

隨AI發展由雲端延伸至實體世界，AI對即時感知、運算及反應能力的要求也將提高，邊緣AI有望成為下一階段AI應用的重要基礎。

AI 收入能否變現？軟體股估值下一戰揭曉

AI浪潮持續重塑軟體產業，市場對Agent侵蝕SaaS收入的疑慮有所降溫，企業實際導入情況顯示，AI反而有機會透過升級與擴大建置推升客戶支出。不過，隨推理成本增加，毛利率承壓，下一輪軟體估值分化，關鍵將回到AI收入能否轉化為自由現金流。

川習會後政經變數降低 台股中秋長假後回歸基本面

台股上週因中秋連假，僅開盤4天，上週四集中市場指數收在48024.6點，單週上漲843.85點，站上48000點大關。國...

我該把股票賣掉嗎？Howard Marks：三論放棄經濟法則

橡樹資本管理（Oaktree Capital Management）共同董事長、博楓資產管理（Brookfield Asset Management）投資解決方案事業群主席霍華德・馬克斯 （Howard Marks）發布最新投資備忘錄 《三論放棄經濟法則》。

美股擬近全天候交易 台灣券商搶進複委託新時段

美國兩大交易所那斯達克（NASDAQ）與紐約證券交易所（NYSE）規劃延長交易時間至每日23小時、每週交易5天的近全天候...

台股季底作帳最後衝刺 投信鎖碼股預料成本周領漲焦點

台股在川習二會等變數告一段落後，本周法人季底作帳行情將最後衝刺。特別是備受市場關注的投信，在9月寫下連九個月買超的近年最長連買紀錄，近期大力鎖碼的力旺、藥華藥等個股，預期將成為大盤本周行情領漲的焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。