黃仁勳揭「AI 四階段」 邊緣 AI 崛起、台股獲利點火

隨AI發展由雲端延伸至實體世界，AI對即時感知、運算及反應能力的要求也將提高，邊緣AI有望成為下一階段AI應用的重要基礎。

輝達執行長黃仁勳曾提出，AI發展可分為感知AI、生成式AI、代理AI及實體AI四個階段，隨著AI應用從數位世界逐步走向實體世界，對即時感知、運算及反應能力的需求提高，也讓邊緣AI的重要性日益提升。

第一階段為感知AI，讓電腦具備「看見、聽見」世界的能力，可接收圖像、聲音、振動及溫度等感官資訊，並進一步理解資訊所代表的意義，作為後續判斷與應用基礎。

第二階段為生成式AI，可視為一種「通用翻譯器」，能理解各類資訊並創造新的內容，包括文字、圖像、影片及音樂等，目前市場廣泛使用的AI大型模型工具，多數仍處於此階段。

第三階段為代理AI，AI進一步具備自主決策及執行能力，不僅能理解使用者需求，也能自行規劃完成任務的方式，並運用各類工具達成目標，從回答問題進一步走向自主執行任務。

第四階段則為實體AI，將物理世界模型導入AI，使AI能與現實環境互動，不僅能感知、理解環境並進行決策，也能直接執行物理操作，例如機器人搬運物品或協助人類完成複雜任務，進一步推動機器人產業發展。

值得注意的是，根據法人預估，2026、2027年台股次產業獲利預估仍以AI相關產業動能最強。AI需求持續擴大，輝達AI伺服器產品推進，加上CSP業者積極導入ASIC伺服器，帶動高階AI伺服器出貨維持強勁成長。其中，GB300規格變化不大，後續VR系列則轉向Rubin架構，市場持續關注新平台帶來的換機與升級需求。

另外，在AI需求帶動下，半導體、組裝、零組件及網通等AI相關電子產業，2026、2027年獲利預估均可望成長逾30%，其中權重最高的半導體業獲利成長更達79%及38%，整體AI供應鏈仍是台股獲利成長的主要動能。