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AI 收入能否變現？軟體股估值下一戰揭曉

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
AI浪潮持續重塑軟體產業，市場對Agent侵蝕SaaS收入的疑慮有所降溫。 聯合報系資料照
AI浪潮持續重塑軟體產業，市場對Agent侵蝕SaaS收入的疑慮有所降溫。 聯合報系資料照

AI浪潮持續重塑軟體產業，市場對Agent侵蝕SaaS收入的疑慮有所降溫，企業實際導入情況顯示，AI反而有機會透過升級與擴大建置推升客戶支出。不過，隨推理成本增加，毛利率承壓，下一輪軟體估值分化，關鍵將回到AI收入能否轉化為自由現金流。

過去市場看待軟體產業，最大疑慮在於，隨著Agent提升員工生產力，企業所需購買的軟體席次可能下降，加上前沿模型掌握使用者入口，即使軟體公司推出AI產品，新增收入最終也可能只是填補原有SaaS收入流失，難以扭轉成熟軟體有機成長逐步放緩的趨勢。

法人分析，近期參與軟體專家會議並整理企業實際AI建置情況後發現，目前數據尚未顯示AI已顯著侵蝕既有軟體收入。以ServiceNow（NOW US）為例，Pro Plus反而提升既有核心合約價值；Workiva（WK US）本身也非採席次計價；Tyler（TYL US）逾半客戶仍以地端產品為主。

換言之，市場若將「AI提升生產力」直接推論為「整體軟體收入下降」，恐忽略不同公司的計價模式及產品週期差異。

法人認為，市場對軟體產業的關注焦點正在往後推進。第一階段市場擔心AI直接取代原有SaaS收入，但從目前實際表現來看，這項下行風險已有所降低；下一階段則要觀察AI能否透過高階版本升級、擴大建置及重複使用，提高既有客戶支出，進一步帶動成熟SaaS有機成長重新加速。

不過，AI帶來收入成長並不代表獲利同步增加。法人表示，隨著Agent執行任務，每次使用都會增加Token及推理成本，目前部分軟體公司的毛利率已開始小幅下降，雖然現階段幅度尚未破壞原有毛利結構，但也意味著市場評價軟體公司的標準正在改變。

因此，下一輪軟體估值分化，關鍵不再只是誰的AI使用量成長最快，而是AI能否提高既有客戶支出、帶動有機成長，並在毛利率受到稀釋的情況下，進一步將新增收入轉化為自由現金流。

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