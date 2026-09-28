企業獲利強勁抵銷升息逆風 國銀持續看好全球股市與台股

面對全球主要央行9月掀起一波升息行動，國銀分析指出，升息雖在短期內對股票估值形成逆風，但今年以來債券殖利率走升已大致反映相關利空，在經濟穩健擴張與AI浪潮推動下，推估強勁的企業獲利動能將足以抵銷估值壓力，進一步推升全球市場走高。

隨著全球經濟活動穩健成長，企業獲利正成為股市續攻的核心基本面動能。國銀表示，預估明年企業獲利仍可望維持雙位數成長。針對升息影響，市場目前已陸續消化未來進一步升息的可能性；即便利率高檔壓抑本益比擴張，但亮眼的獲利成長預期將抵銷負面衝擊，為股市提供實質支撐。

展望至2027年，AI技術的普及仍是推動科技產業強勁擴張的關鍵引擎。國銀分析，近期市場雖針對AI模型開發速度監管展開討論，可能微調AI支出的結構與分配，但隨著企業採用率與多元應用場景持續增加，整體資本支出的大幅成長趨勢未變。

這波資本支出擴張，除直接挹注半導體、雲端服務供應商（CSP）及網路平台外，其經濟效益亦正外溢至周邊實體產業，包括電力基礎建設、關鍵材料以及提供投資融資的金融相關領域。儘管市場仍存在AI資本支出放緩、或產業變革導致就業縮減等潛在風險，但目前尚未觀察到實質重大衝擊。

整體來看，台灣在先進AI晶片製造領域具備全球絕對主導地位，在AI驅動的長期成長浪潮中前景明確、能見度高，將持續受惠於全球硬體與算力建置需求。