快訊

葉宏蔚、詹又蓁混雙4強止步 台灣亞運羽球一銅作收

高雄鳳山歇業SPA館喋血釀1死2傷慘劇 死者生前負傷逃百公尺畫面曝

俞大㵢受訪CBS：籲美盡快交付對台軍售 秀飛虎隊照片糾正川習歷史觀

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會後政經變數降低 台股中秋長假後回歸基本面

中央社／ 台北28日電
國泰投信基金經理人李翰林認為，中秋節長假後，台股走勢將回歸國際市場、企業獲利及產業基本面。 聯合報系資料照
國泰投信基金經理人李翰林認為，中秋節長假後，台股走勢將回歸國際市場、企業獲利及產業基本面。 聯合報系資料照

台股上週因中秋連假，僅開盤4天，上週四集中市場指數收在48024.6點，單週上漲843.85點，站上48000點大關。國泰投信基金經理人李翰林認為，中秋節長假後，走勢將回歸國際市場、企業獲利及產業基本面。

李翰林分析市場上「中秋變盤」的說法，認為中秋節本質上並非決定行情方向的主要因素。就籌碼面來看，中秋節前市場面臨長假前的資金調節，另方面9月底也是投信第3季績效結算的最後衝刺階段，形成多空交錯，中秋節長假後將回歸基本面。

永豐金投顧回顧上週台股繼續走強，創下盤中及收盤指數的歷史新高價，上週四雖遭遇美股回檔，但加權指數頂住壓力，守住48000點大關。

永豐金投顧觀察，前興櫃股王漢測轉上櫃前，公開申購凍結超過新台幣8000億元資金，創下新紀錄，上週二漢測上櫃掛牌後，市場資金解凍，但台股成交量並未隨之放大。永豐金投顧認為，近期台股指數突破48000點壓力，位置偏高，在量能沒有迅速恢復下，行情推進速度可能受限。

上週四台股收盤後，美股持續震盪，24日華爾街主要指數多半收黑，25日反彈收紅，將牽動台股本週表現。

永豐金投顧認為，美中「川習會」後，政經變數降低，有利股市表現；但短線市場走勢仍需注意油價、通膨與利率變數。由於中東局勢使油價居高不下，美國通膨壓力短期內仍不易明顯緩解，美債殖利率可能逐漸走高，短期股價高漲後容易受壓抑，即使趨勢上行，但應注意短線波動。

永豐金投顧好台股有機會於中秋節後逐步展開第4季旺季行情，唯在成交量沒有特別表現前，預期進展較慢，注意小型股輪流表現。

川習會 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股強攻飆破四萬八 法人分析第四季表現：科技股仍有空間

中秋抱股還是先跑？10年數據曝光…00935追蹤指數持有120天平均報酬15％

00830今年來報酬64.02％！AI半導體成焦點…法人揭第四季3大觀察關鍵

台股「高彈力」ETF搶鏡！7月底大盤反彈以來 績效十強勝出

相關新聞

川習會後政經變數降低 台股中秋長假後回歸基本面

台股上週因中秋連假，僅開盤4天，上週四集中市場指數收在48024.6點，單週上漲843.85點，站上48000點大關。國...

我該把股票賣掉嗎？Howard Marks：三論放棄經濟法則

橡樹資本管理（Oaktree Capital Management）共同董事長、博楓資產管理（Brookfield Asset Management）投資解決方案事業群主席霍華德・馬克斯 （Howard Marks）發布最新投資備忘錄 《三論放棄經濟法則》。

美股擬近全天候交易 台灣券商搶進複委託新時段

美國兩大交易所那斯達克（NASDAQ）與紐約證券交易所（NYSE）規劃延長交易時間至每日23小時、每週交易5天的近全天候...

台股季底作帳最後衝刺 投信鎖碼股預料成本周領漲焦點

台股在川習二會等變數告一段落後，本周法人季底作帳行情將最後衝刺。特別是備受市場關注的投信，在9月寫下連九個月買超的近年最長連買紀錄，近期大力鎖碼的力旺、藥華藥等個股，預期將成為大盤本周行情領漲的焦點。

法人連假前押寶個股 聯發科、景碩、欣興等有戲

美股四大指數在台股中秋與教師節連假前半期，因市場預期中東緊張情勢有望降溫使國際油價回跌，呈現先壓回、再拉高的格局，加上台積電ADR也反彈近1%，使得提前在節前進場押寶的外資、自營商所買超的個股，如聯發科、景碩、欣興等，有機會躍居本周盤面領漲焦點。

成熟製程、被動元件 有看頭

美國聯準會於9月FOMC會議一致決議升息1碼，為2023年以來首次升息。政策聲明指出，美國經濟活動仍以穩健速度擴張，內需具韌性，就業市場亦維持穩定，但通膨仍高於目標，因此此次升息主要目的，是讓通膨更及時回到2%目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。