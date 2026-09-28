川習會後政經變數降低 台股中秋長假後回歸基本面

台股上週因中秋連假，僅開盤4天，上週四集中市場指數收在48024.6點，單週上漲843.85點，站上48000點大關。國泰投信基金經理人李翰林認為，中秋節長假後，走勢將回歸國際市場、企業獲利及產業基本面。

李翰林分析市場上「中秋變盤」的說法，認為中秋節本質上並非決定行情方向的主要因素。就籌碼面來看，中秋節前市場面臨長假前的資金調節，另方面9月底也是投信第3季績效結算的最後衝刺階段，形成多空交錯，中秋節長假後將回歸基本面。

永豐金投顧回顧上週台股繼續走強，創下盤中及收盤指數的歷史新高價，上週四雖遭遇美股回檔，但加權指數頂住壓力，守住48000點大關。

永豐金投顧觀察，前興櫃股王漢測轉上櫃前，公開申購凍結超過新台幣8000億元資金，創下新紀錄，上週二漢測上櫃掛牌後，市場資金解凍，但台股成交量並未隨之放大。永豐金投顧認為，近期台股指數突破48000點壓力，位置偏高，在量能沒有迅速恢復下，行情推進速度可能受限。

上週四台股收盤後，美股持續震盪，24日華爾街主要指數多半收黑，25日反彈收紅，將牽動台股本週表現。

永豐金投顧認為，美中「川習會」後，政經變數降低，有利股市表現；但短線市場走勢仍需注意油價、通膨與利率變數。由於中東局勢使油價居高不下，美國通膨壓力短期內仍不易明顯緩解，美債殖利率可能逐漸走高，短期股價高漲後容易受壓抑，即使趨勢上行，但應注意短線波動。

永豐金投顧好台股有機會於中秋節後逐步展開第4季旺季行情，唯在成交量沒有特別表現前，預期進展較慢，注意小型股輪流表現。