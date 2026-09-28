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美股擬近全天候交易 台灣券商搶進複委託新時段

中央社／ 記者曾仁凱台北28日電
美國兩大交易所那斯達克（NASDAQ）與紐約證券交易所（NYSE）規劃延長交易時間至每日23小時、每週交易5天的近全天候交易模式。美聯社
美國兩大交易所那斯達克（NASDAQ）與紐約證券交易所（NYSE）規劃延長交易時間至每日23小時、每週交易5天的近全天候交易模式。美聯社

美國兩大交易所那斯達克（NASDAQ）與紐約證券交易所（NYSE）規劃延長交易時間至每日23小時、每週交易5天的近全天候交易模式，其中NASDAQ將於12月6日正式上路，開始實施夜盤交易。台灣證券商積極備戰，多家業者都準備推出美股盤前、盤後及夜盤複委託交易。

證券業者說明，現行美股常規交易時段為美東時間9時30分至16時，盤前交易時段4時至9時30分，盤後交易時段為16時至20時，其餘時段未交易。

接下來將新推出「夜盤交易」時段從21時至4時，串連原本的盤前、盤中及盤後交易，達到共23小時的交易時間，只留下20時至21時的1個小時做為交易時段劃分與每日系統維護暫停。

券商公會秘書長簡宏明表示，美國NASDAQ、NYSE等交易所去年陸續宣布將延長交易時間，許多券商業者反映希望進一步開放盤前、盤後及夜盤複委託交易；公會扮演橋梁角色，經與主管機關溝通獲得核准，已於7月底發布開放「台灣證券商承作美股盤前及盤後交易之受託買賣」，其中盤後交易含括夜盤交易。

簡宏明表示，據了解，目前已有多家券商表示有意推出美股盤前、盤後複委託，不過這牽涉系統對接與負荷，以及人力安排等問題，目前多還在評估規劃中。其中，兆豐證券動作最快，已推出美股盤前複委託。

兆豐證券表示，接下來隨美國延長交易時間，兆豐證會同步開放客戶進行每週5天、每天23小時交易。

根據券商公會統計，今年前8月「證券商受託買賣外國有價證券」總金額約新台幣12.75兆元，較去年同期翻倍成長，已超越2025年全年金額10.75兆元。

券商受託買賣外國有價證券中，以投資美股為最大宗。台灣投資人投資標的包含股票、ETF、權證、存託憑證等；投資美股複委託交易量逐年增加，從2024年的新台幣5.64兆元、2025年成長到7.86兆元，今年到8月底金額已達8.78兆元。

觀察各券商複委託交易表現方面，以8月為例，永豐金證券以20.8%市占率居第一，超車國泰證券的20.7%；市占3至5名依序為元大證券15.8%、富邦證券11.5%和凱基證券8.2%。

永豐金證券表示，美股新增夜盤交易時段，恰為台灣白天時間，目前正規劃盤前、盤後及未來夜盤交易，未來投資人在簽署風險預告書後，除可參與一般美股正常交易時段，也能同時參與各種不同盤別交易。

國泰證券表示，針對美股交易時間延長趨勢，已展開相關評估與準備工作，並持續關注美國市場制度、基礎設施及產業發展。由於延長交易時間涉及交易系統、風險控管、清算交割及投資人保護等多項環節，國泰證正從整體服務架構進行規劃。

元大證券表示，為滿足投資人跨時區的美股交易需求，將持續優化海外複委託服務。目前規劃分兩階段逐步推動美股延長交易機制，第1階段將先推出美股盤前與盤後交易功能，第2階段接續評估與規劃接軌美股23小時交易機制，積極因應美股市場全天候交易新趨勢。

富邦證券也針對美國交易時段延長預先啟動相關評估與準備，檢視交易、帳務、交割、股務、資訊及風險控管等相關流程，評估系統處理容量、批次作業效率及資料傳輸時效，並規劃必要之系統優化與流程調整，以確保交易資料處理、帳務結算、交割作業及風險監控均能於有限時間內穩定完成。

在人力配置方面，富邦證也依實際業務需求，規劃交易室、資訊及作業單位之輪值與備援機制，強化服務量能及營運韌性。

美股 那斯達克

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