法人連假前押寶個股 聯發科、景碩、欣興等有戲

美股四大指數在台股中秋與教師節連假前半期，因市場預期中東緊張情勢有望降溫使國際油價回跌，呈現先壓回、再拉高的格局，加上台積電（2330）ADR也反彈近1%，使得提前在節前進場押寶的外資、自營商所買超的個股，如聯發科（2454）、景碩（3189）、欣興（3037）等，有機會躍居本周盤面領漲焦點。

根據統計，台股自24日收盤後，在24、25日晚上交易的美股，因中東緊張情勢牽引，呈現先下跌、再上漲的走勢，累計二天下來，道瓊指數上漲317點、漲幅0.62%，那斯達克上漲132點、漲幅0.49%，標普上漲37點、漲幅也為0.49%，而費城半導體指數更上漲134點、漲幅1.07%、幅度最大。

主要科技權值股方面，微軟上漲3.11%、超微上漲2.61%，以及高通、應材、德儀也反彈逾2%，此外，谷歌、蘋果、Meta也上漲逾1%，台積電ADR也走高0.9%，顯示此次連假至目前為止，屬有利台股節後開盤的局面。其中，外資上周買超701億元，一舉結束連三周賣超的操作策略，暫時成為此次連假中場時的最大贏家；投信方面，則受到投資人在節前贖回的影響，全周賣超133億元、並結束連四周買超；自營商則是加碼457億元，不僅結束連三周賣超、也是自4月上旬以來的單周買超新高。

觀察外資上周進出，聯發科一檔即買超307億元，景碩買超169億元、欣興162億元、日月光投控134億元、南電103億元緊追在後。

自營商方面，買超第一名的是台積電、金額來到40億元，第二、三的是聯發科29億元、台達電20億元，其它超過10億元的還有日月光投控、大立光、景碩、台光電、國巨*等。