聽新聞
0:00 / 0:00

法人連假前押寶個股 聯發科、景碩、欣興等有戲

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

美股四大指數在台股中秋與教師節連假前半期，因市場預期中東緊張情勢有望降溫使國際油價回跌，呈現先壓回、再拉高的格局，加上台積電（2330）ADR也反彈近1%，使得提前在節前進場押寶的外資、自營商所買超的個股，如聯發科（2454）、景碩（3189）、欣興（3037）等，有機會躍居本周盤面領漲焦點。

根據統計，台股自24日收盤後，在24、25日晚上交易的美股，因中東緊張情勢牽引，呈現先下跌、再上漲的走勢，累計二天下來，道瓊指數上漲317點、漲幅0.62%，那斯達克上漲132點、漲幅0.49%，標普上漲37點、漲幅也為0.49%，而費城半導體指數更上漲134點、漲幅1.07%、幅度最大。

主要科技權值股方面，微軟上漲3.11%、超微上漲2.61%，以及高通、應材、德儀也反彈逾2%，此外，谷歌、蘋果、Meta也上漲逾1%，台積電ADR也走高0.9%，顯示此次連假至目前為止，屬有利台股節後開盤的局面。其中，外資上周買超701億元，一舉結束連三周賣超的操作策略，暫時成為此次連假中場時的最大贏家；投信方面，則受到投資人在節前贖回的影響，全周賣超133億元、並結束連四周買超；自營商則是加碼457億元，不僅結束連三周賣超、也是自4月上旬以來的單周買超新高。

觀察外資上周進出，聯發科一檔即買超307億元，景碩買超169億元、欣興162億元、日月光投控134億元、南電103億元緊追在後。

自營商方面，買超第一名的是台積電、金額來到40億元，第二、三的是聯發科29億元、台達電20億元，其它超過10億元的還有日月光投控、大立光、景碩、台光電、國巨*等。

景碩 聯發科 欣興 個股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股「高彈力」ETF搶鏡！7月底大盤反彈以來 績效十強勝出

美股收漲 本周緊盯通膨就業

00406A將除息！配息0.138元、年化逾16％…經理人看AI第四季出貨旺季

台股強攻飆破四萬八 法人分析第四季表現：科技股仍有空間

相關新聞

台股季底作帳最後衝刺 投信鎖碼股預料成本周領漲焦點

台股在川習二會等變數告一段落後，本周法人季底作帳行情將最後衝刺。特別是備受市場關注的投信，在9月寫下連九個月買超的近年最長連買紀錄，近期大力鎖碼的力旺、藥華藥等個股，預期將成為大盤本周行情領漲的焦點。

法人連假前押寶個股 聯發科、景碩、欣興等有戲

美股四大指數在台股中秋與教師節連假前半期，因市場預期中東緊張情勢有望降溫使國際油價回跌，呈現先壓回、再拉高的格局，加上台積電ADR也反彈近1%，使得提前在節前進場押寶的外資、自營商所買超的個股，如聯發科、景碩、欣興等，有機會躍居本周盤面領漲焦點。

成熟製程、被動元件 有看頭

美國聯準會於9月FOMC會議一致決議升息1碼，為2023年以來首次升息。政策聲明指出，美國經濟活動仍以穩健速度擴張，內需具韌性，就業市場亦維持穩定，但通膨仍高於目標，因此此次升息主要目的，是讓通膨更及時回到2%目標。

就市論勢／AI供應鏈 可留意

9月中旬美國聯準會通過升息1碼，為2023年7月來首度升息。不過更重要的訊號，則是聯準會把2026年經濟成長率上修至2.3%、2027年上修至2.4%，2026至2028年失業率下修至4.1%，顯示此次升息固然反映通膨壓力仍在，但經濟成長與就業市場仍具韌性。

一周盤前股市解析／光通訊、矽晶圓 偏多操作

台股上周四（24日）開盤下跌82點，終場以長下影線黑K、下跌132.69點，收在48,024點，成交金額縮減，其中，類股跌多漲少，台積電拉回整理，靠聯發科台達電持強支撐，傳產塑膠、玻璃陶瓷、鋼鐵漲幅領先，大盤短線暫以技術性調整看待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。