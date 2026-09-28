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台股季底作帳最後衝刺 投信鎖碼股預料成本周領漲焦點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股在川習二會等變數告一段落後，本周法人季底作帳行情將最後衝刺。特別是備受市場關注的投信，在9月寫下連九個月買超的近年最長連買紀錄，近期大力鎖碼的力旺（3529）、藥華藥（6446）等個股，預期將成為大盤本周行情領漲的焦點。 

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清表示，此次季底作帳行情的焦點，主要是投信9月迄今已再加碼438億元，並連九個月買超，是2024年3月至11月連續買超後，近年最長連買紀錄。

在投信持續加碼，有效吸納市場浮額的情況下，將有助今年9月最後兩個交易日的作帳行情走勢。

根據法人機構的看法，去除一些ETF加碼的大型權值股，較有可能因鎖碼效應而推動股價表現的個股，多是股本在100億元或以下的中小型股。

再以買賣超金額來看，9月以來投信買超逾35億元的個股，排名第一的是力旺104億元，第二、三是藥華藥88億元與信驊81億元，穩懋79億元、玉晶光69億元、華碩57億元、富喬55億元緊追在後，其他逾35億元的，還有精測、創意、禾伸堂等個股。

永豐投顧總經理黃柏棠、兆豐投顧董事長留政鈺進一步分析，投信基金9月來大買的個股，以產業來看，主要集中在AI供應鏈、生技股；若從股本角度觀察，以20億元以下的小型股為主，超過50億元僅華碩、富喬二檔。

此外，投信積極買超的個股，多屬千金俱樂部的成員，如信驊、精測、創意、力旺、藥華藥等五檔；股價在500元以下的，僅一檔116元的富喬，顯示投信目前加碼對象，股價價位並不是首要考量重點，業績前景才是真正的焦點。

尤其法人圈看好台積電9月營收將來到5,200億元、整體台股營收也來到6兆元，雙雙寫下歷史新高，在中小型AI股在基本面帶動下，外資、內資分析師多看好第4季與明年展望，將持續吸引投信買盤進場。

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法人連假前押寶個股 聯發科、景碩、欣興等有戲

美股四大指數在台股中秋與教師節連假前半期，因市場預期中東緊張情勢有望降溫使國際油價回跌，呈現先壓回、再拉高的格局，加上台積電ADR也反彈近1%，使得提前在節前進場押寶的外資、自營商所買超的個股，如聯發科、景碩、欣興等，有機會躍居本周盤面領漲焦點。

成熟製程、被動元件 有看頭

美國聯準會於9月FOMC會議一致決議升息1碼，為2023年以來首次升息。政策聲明指出，美國經濟活動仍以穩健速度擴張，內需具韌性，就業市場亦維持穩定，但通膨仍高於目標，因此此次升息主要目的，是讓通膨更及時回到2%目標。

就市論勢／AI供應鏈 可留意

9月中旬美國聯準會通過升息1碼，為2023年7月來首度升息。不過更重要的訊號，則是聯準會把2026年經濟成長率上修至2.3%、2027年上修至2.4%，2026至2028年失業率下修至4.1%，顯示此次升息固然反映通膨壓力仍在，但經濟成長與就業市場仍具韌性。

一周盤前股市解析／光通訊、矽晶圓 偏多操作

台股上周四（24日）開盤下跌82點，終場以長下影線黑K、下跌132.69點，收在48,024點，成交金額縮減，其中，類股跌多漲少，台積電拉回整理，靠聯發科台達電持強支撐，傳產塑膠、玻璃陶瓷、鋼鐵漲幅領先，大盤短線暫以技術性調整看待。

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