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瑞銀：自行車與成衣產業2027年需求可望復甦 看好兩檔台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
瑞銀證券指出，自行車與成衣產業預計將在2027年迎來周期性的需求復甦，看好巨大及聚陽。台股示意圖。記者許正宏／攝影
瑞銀證券指出，自行車與成衣產業預計將在2027年迎來周期性的需求復甦，看好巨大及聚陽。台股示意圖。記者許正宏／攝影

瑞銀證券釋出「台灣非科技產業」研究報告指出，自行車與成衣產業預計將在2027年迎來周期性的需求復甦，看好巨大（9921）及聚陽，都給予「買進」評等；統一超給予「中立」評等及222 元目標價，主要是因為營業利益率改善空間受限。

瑞銀在台灣企業論壇（UBS Taiwan Summit 2026）本月16日結束之後，緊接著於17日舉行非科技參訪行程，包括巨大、聚陽、統一超等公司，確認自行車產業復甦，而且AI產能吃緊拉抬統包工程（EPC）。

在自行車產業，巨大是瑞銀的首選，目標價126元，看好電動輔助自行車（E-bike）將是2027年的主要成長動能。今年以來，在巨大的通勤市場新產品帶動下，歐美的E-bike已重返成長。巨大預期，2027年通勤需求將持續推升E-bike成長10-15%。

瑞銀指出，針對近期歐洲自行車公司倒閉是否會引發另一波庫存去化，巨大表示並不擔憂，因為消費者明顯偏好新車款而非舊庫存。此外，巨大樂觀看待2027年中國大陸高端公路車的需求復甦。在美國，礫石公路車及E-bike銷售情況不俗。

瑞銀表示，聚陽預期第4季出貨量年率將為個位數，平均售價（ASP）則將上揚 5–7%，反映較高的原料成本、有利的產品組合變化及急單需求。聚陽預期毛利率將季增，因為公司選擇性接單以確保較佳利潤。

展望 2027 年，聚陽認為將迎來轉折點，出貨可望維持個位數成長。若中東緊張局勢對消費信心的負面影響緩解，則有額外3–4%的上行空間。瑞銀看好聚陽的毛利率擴張，並且現金股利殖利率達7%，給出330元的目標價。

至於統一超，雖然持續展店能支撐營收穩定增長，且有利的銷售組合轉變將驅動毛利率擴張，但瑞銀認為，統一超的營業利潤率改善空間將受限，原因是持續開店成本上揚，加上物流中心建置產生較高的折舊費用。

瑞銀 自行車 台股 聚陽 巨大

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