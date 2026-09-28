成熟製程、被動元件 有看頭

美國聯準會於9月FOMC會議一致決議升息1碼，為2023年以來首次升息。政策聲明指出，美國經濟活動仍以穩健速度擴張，內需具韌性，就業市場亦維持穩定，但通膨仍高於目標，因此此次升息主要目的，是讓通膨更及時回到2%目標。

市場更關注的是，這次升息是否意味聯準會將重新啟動一輪長期升息循環。從最新點陣圖來看，此次升息後，今年可能還有1碼升息空間，但2027年底利率中位數則顯示目前聯準會並未預期升息會持續至明年，與2022年為壓制失控通膨，連續大幅、快速升息的情況有明顯差異。

聯準會主席華許在會後記者會中也指出，美國經濟基本面較前次會議進一步改善，勞動市場接近充分就業，目前真正需要處理的問題仍是通膨；不過，他並未承諾固定的後續升息路徑，而是強調政策仍將依據未來數據決定。

因此，此次FOMC雖然採取升息行動，但更接近鴿式升息，目前通膨確實仍高於目標，但並未出現2022年般全面失控的情況，而點陣圖也僅反映今年有限度升息、明年暫停進一步緊縮的政策路徑。

若後續通膨沒有再度明顯惡化，此次會議反而有助於市場逐步確認升息幅度與政策上限，降低利率預期持續上修的風險，讓金融市場表現重新回歸企業獲利與基本面。

回到台股，技術面部分，縱然成交量能仍僅在1兆元上下，相較巔峰少將近一半，資金持續且有效率集中在權值股，帶動加權指數創下歷史新高。從技術面來看，均線呈現短中期均線趨於糾結，不過，已全面轉為上彎，日KD指標交叉向上後延伸，日MACD指標柱狀體由黑轉紅，周KD指標則再度進入高檔區，趨勢仍屬有利多方。

籌碼方面，外資6、7月共計賣超1.34兆元後，8月回補、9月又轉為賣超，短期並沒有太明確方向，與新台幣匯率有關；投信則延續買超，融資餘額緩步回升，再次回到6,000億元之上。若國際總體經濟與股市沒有太大變化，則台股可望延續盤堅向上走勢，但若成交量能持續偏低，震盪恐將會是常態。

選股方向，北美四大雲端供應商（CSP）積極擴大AI運力投資且資本支出未見停歇，帶動台灣硬體上中下游一條龍供應鏈持續受惠；其中，晶片功耗提升推動散熱與電源架構升級趨勢確立，而傳輸速度由800G邁向1.6T乃至朝NPO、CPO演進，也為高速傳輸零組件挹注強勁訂單動能。

除既有的AI伺服器規格升級外，市場焦點亦轉向營運谷底已過、下半年營收與年增幅將逐季走強並一路延續至明年上半年的轉機族群，包括成熟製程、被動元件及上游矽晶圓均展現顯著的復甦態勢。

特別是伺服器電源升級大幅拉動PMIC需求，在獲台積電（2330）法說會印證之際，成熟製程產能不僅面臨記憶體需求回溫與PMIC大量投片的排擠，更在光通訊PIC晶片及矽電容等衍生新需求的加乘下趨於緊縮，進而推動成熟製程重啟漲價循環。

此一稼動率回升的拉貨效應也正順勢向上傳導至矽晶圓端，歷經先前的長期庫存去化後，現階段客戶庫存已降至健康水位，在晶圓代工廠投片量顯著回升與先進封裝帶動大尺寸、高品質拋光片及磊晶片需求攀升的帶動下，矽晶圓出貨動能同步落底翻揚、長約（LTA）履約與現貨報價逐步回穩，與晶圓代工漲價潮相互呼應，並將自下半年起陸續具體反映在各廠的營收與獲利成長上。（作者是第一金投顧董事長）