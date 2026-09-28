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一周盤前股市解析／光通訊、矽晶圓 偏多操作

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周四（24日）開盤下跌82點，終場以長下影線黑K、下跌132.69點，收在48,024點，成交金額縮減，其中，類股跌多漲少，台積電（2330）拉回整理，靠聯發科（2454）台達電（2308）持強支撐，傳產塑膠、玻璃陶瓷、鋼鐵漲幅領先，大盤短線暫以技術性調整看待。

統一投顧協理陳晏平指出，美伊衝突未解，帶動國際油價維持在高檔，加上美債殖利率創下近年新高，引發全球股市震盪，台股短線漲勢暫止，但多頭結構並未遭到破壞，預期大盤將呈現高檔震盪盤堅、類股輪動格局。

操作建議擇優布局流動性佳的中大型AI權值股，及業績題材股；長線追蹤族群包括：台積電及先進封測、半導體設備、PCB、光傳輸、散熱、連接器、貨櫃散裝、特用化學及高殖利率銀行及壽險股等。

台新投顧協理范婉瑜表示，由於美國PMI等經濟數據強於預期，市場對聯準會10月升息機率升溫等影響中，台股短線陷入震盪攻堅，但隨著上市櫃公司本周起將開始陸續公布9月營收，市場看好台積電等AI領頭羊業績表現中，將有利後市表現。根據過去經驗，每年中秋節過後台股上漲機率偏高，可偏多操作有基本面的族群，看好族群包括光通訊、工業電腦、矽晶圓、廠務工程、記憶體等AI供應鏈。

第一金投顧協理黃奕銓表示，建議優先尋找低基期、尚未補漲，且2026~2027年業績向上的公司，包括半導體、ASIC、散熱、高階Power、ABF、CCL、PCB、記憶體、被動元件、CPO、連接線、FOPLP及老AI仍是中長線主流。

矽晶圓 光通訊 台達電

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美國聯準會於9月FOMC會議一致決議升息1碼，為2023年以來首次升息。政策聲明指出，美國經濟活動仍以穩健速度擴張，內需具韌性，就業市場亦維持穩定，但通膨仍高於目標，因此此次升息主要目的，是讓通膨更及時回到2%目標。

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9月中旬美國聯準會通過升息1碼，為2023年7月來首度升息。不過更重要的訊號，則是聯準會把2026年經濟成長率上修至2.3%、2027年上修至2.4%，2026至2028年失業率下修至4.1%，顯示此次升息固然反映通膨壓力仍在，但經濟成長與就業市場仍具韌性。

一周盤前股市解析／光通訊、矽晶圓 偏多操作

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