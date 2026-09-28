就市論勢／AI供應鏈 可留意

盤勢分析

9月中旬美國聯準會通過升息1碼，為2023年7月來首度升息。不過更重要的訊號，則是聯準會把2026年經濟成長率上修至2.3%、2027年上修至2.4%，2026至2028年失業率下修至4.1%，顯示此次升息固然反映通膨壓力仍在，但經濟成長與就業市場仍具韌性。

升息消息一出，台灣央行理監事會隔天立即宣布，重貼現率維持2%、連十次按兵不動未跟進，並把2026年經濟成長率大幅上修至11.48%。

台廠的本地融資成本未因政策利率進一步墊高，獲利則持續受惠於全球AI投資成長，相對有利於台股基本面。

投資建議

台股今年來上漲約六成，推升台股的是實際的訂單與出貨，法人對台灣企業獲利預估仍在上調。只要獲利持續跟上，偏高的評價會被成長慢慢消化。

操作方面，在指數維持季線之上、企業獲利預估未下修的前提下，可將回檔視為分批布局機會；若大型雲端業者下修資本支出、外資轉為連續賣超、指數有效跌破季線，或AI供應鏈營收年增率連兩月明顯放緩，就應調降持股水位。AI基礎建設是少見能用出貨與獲利逐季驗證的結構性成長。