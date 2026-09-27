台股強攻飆破四萬八 法人分析第四季表現：科技股仍有空間

台股繼續走強，創下歷史高價，不過法人表示，因為中秋節前投資人謹慎，量能增加不多，不過美股表現出色，顯示利率走勢對盤面影響有限，預計第四季科技股仍有表現空間。

永豐投顧表示，加權指數攻克前高，雖然有短線獲利賣壓，但是指數氣勢形成，站穩4萬8000點。國際股市方面，美股在科技方面表現強勢，尤其是費城半導體表現出色，帶動台股上漲。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮認為，台灣市場可望持續受惠於全球AI投資浪潮。憑藉半導體與AI硬體供應鏈優勢，台灣企業在AI基礎建設、高效能運算及新世代電子產品領域扮演關鍵角色。我們預期台灣企業2026年及2027年獲利將分別成長42%及37%，在全球AI投資與科技需求持續擴張下，台股仍具中長期投資吸引力。

但胡俊禮也說，油價與通膨仍是主要風險。若通膨再度升溫、能源供應進一步受擾，或長期利率持續攀升，市場波動可能加劇。

永豐投顧表示，第四季先注意油價、通膨、利率短期變數。因中東局勢使油價居高不下，美國通膨壓力短期內仍不易明顯緩解，所以美債殖利率可能逐漸走高，短期股價高漲後容易受壓抑，即使趨勢上行，但是應注意短線波動。其次，過去一周台股成交量比諸六、七月低，因此股價推力有限。雖然近期指數突破47000、48000點壓力，但預期在量能沒有迅速恢復下，進展緩慢，權值股漲幅有限。

消息面看，永豐投顧指出，川習會場面盛大，釋放和解表象，雖然實質競爭仍將延續，但是意味重大政經變數機率降低，長期有利股市表現，中期展望樂觀。

最後從資金面觀察，若外資歸隊、資金獲得挹注，台股有機會於中秋節後逐步展開第四季旺季行情，唯在成交量沒有特別表現前，預期進展較慢，注意小型股輪流表現。指數區間看4萬7000點至4萬9000點，逢回布局。