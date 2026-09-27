AI助理Muse有助提高普及 定期定額長抱科技股加入AI熱潮

Anthropic發聲呼籲放慢AI發展腳步，但Meta發布性能強大的個人AI助理Muse後，再次引爆市場對代理式AI應用的熱潮，Muse甚至一舉成為美國App Store下載榜首，反映各界愈來愈感興趣AI助理如何應用於日常瑣事，也幫助掃除AI領域發展腳步放慢呼籲的陰霾，對投資人而言，如今的AI採用率仍低，正處於即將進入爆發式發展前夕，建議以定期定額且長期投資科技股方式來參與這場AI巨變。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，就長期投資人來說，核心問題依然是如何讓AI更強大並持續創造經濟價值，若模型停止進步或企業無法從中產生有意義的生產力提升，AI基礎建設週期終將放緩，但如果AI性能持續提升，客戶持續找到AI的價值，各界料將持續投入巨額資本，試圖在降低風險的同時，捕捉越來越強大的AI所帶來的利益。

Meta發布一款能代表用戶發送電子郵件、預訂行程、填寫表格、購物的個人AI助理Muse，隨人氣日漸提昇，近日已擠下ChatGPT在美國App Store榜首位置，反映許多用戶正試圖試用Muse來規劃日常瑣事，這將幫助提升AI採用率；另一爆紅的是前ChatGPT推手Diogo Almeida創立的TypeSafe AI所打造卻不生成文字的AI決策模型Jev，不同於ChatGPT等AI聊天機器人，Jev捨棄文字生成功能，當輸入問題時，Jev只會給出幾個選項與發生機率，因此具備速度快、效率高、成本低的特性，非常適用於各種任務分類、模型路由（意即將用戶交辦之任務分配給小模型或大模型來處理），若Jev搭配各種AI聊天機器人或代理式AI，將能更高效、更快速產出更有用的資料，並節省更多Token消耗。

儘管Anthropic呼籲放慢AI發展速度，但市場普遍不相信AI公司會真的放慢，川普政府的立場也傾向由AI公司自行決定，而非由政府訂定規則，因這可能阻礙AI發展，故在可預見的未來，AI軍備競賽仍將延續，同時抓住各種AI機會將最具效益，富蘭克林坦伯頓科技基金便持有許多AI概念股，如：Anthropic、OpenAI、SpaceX、Nvidia、AMD、博通、台積電ADR、Meta、微軟、Alphabet、亞馬遜、美光、SK海力士、三星電子、Coherent、Lumentum，坐擁各種AI領先者投資契機。

富蘭克林證券投顧表示，科技股波動度向來偏高，但卻也是最具創新的領域，讓投資人既著迷又害怕，但透過定期定額且長期投資可幫助彌平投資成本，進而受惠於長期科技趨勢，根據統計，在1971年2月至2026年8月任意期間定期定額投資那斯達克指數三年平均報酬接近21%，上漲機率超過八成，顯示投資科技股的良好策略是定期定額且長抱科技股，投資人不需持續追蹤科技脈動便可坐享長線科技發展帶來的好處。