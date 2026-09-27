集保結算所連膺國家品牌玉山獎 展現數位創新與普惠金融成果

第23屆國家品牌玉山獎9月22日舉行頒獎典禮，集保結算所連續四年獲獎，今年以「台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)」及「股務事務e櫃台( eCounter)」分別榮獲「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」二大類獎項，展現集保結算所在普惠金融、數位創新及永續發展的推動成果。

集保結算所副總經理黃蓁蓁表示，為配合政府推動資產管理及普惠金融政策，集保結算所於現行有價證券集中保管架構下，建置TISA投資儲蓄專戶，並以「專戶控管、長期投資、超低門檻」為核心，鼓勵民眾透過定期定額方式進行中長期投資，逐步建立穩健且有紀律的理財習慣。此外，為提升投資人使用便利，集保結算所同步推出「TISA帳戶查詢平台」，提供跨機構查詢服務，投資人可輕鬆掌握於各機構的TISA 帳戶資訊、交易明細及基金部位；亦可透過「集保 e手掌握」App查詢相關資訊，一站式掌握證券帳戶與TISA帳戶投資狀況，讓投資管理更便利、更即時。

股務數位化方面，集保結算所在金管會指導下推出「股務事務e櫃台(eCounter)」，成為《電子簽章法》修訂後首次利用數位簽章技術之平台，運用數位身分驗證及簽章技術，提供投資人線上辦理股務事項。平台自上線以來，陸續推出電腦版及手機版服務，已吸引2,120家公司簽約導入，投資人線上申辦累計近16.5萬筆。此次獲得最佳人氣品牌獎項肯定，除展現跨部會合作成果外，亦彰顯以科技實踐永續治理，

透過憑證與簽章技術，投資人即可線上開戶、基本資料變更等股務申辦作業，充分打造零距離、無時差且免費的數位體驗。

這次集保結算所TISA及eCounter雙雙獲獎，不僅是對數位創新與永續發展的綠色治理的肯定，也彰顯推動普惠金融成果。未來，集保結算所將持續落實 ESG 理念，善用科技賦能核心業務，降低金融服務碳足跡，精進服務與深化投資人教育，攜手市場參與者共同推動資本市場數位及永續轉型。