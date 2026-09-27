六大盛事概念股 聚光

台股近日碎步墊升，締造歷史新猷。隨開放運算專案全球峰會（OCP 2026）、台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2026）等六大盛事接連登場，法人預期，台達電、聯茂等概念股可望吸引短多關注，股價強勢突圍。

統一投顧董事長黎方國、群益投顧總經理范振鴻指出，川習會除雙方同意貿易戰休兵延長二個月外，人工智慧（AI）相關議題大致符合預期，使美科技股並未明顯波動，研判台股本周恢復交易後，市場買盤歸隊可望帶動行情延續高檔震盪。

台新投顧總經理黃文清表示，10月OCP全球峰會、台灣國際智慧能源周、台灣電路板產業國際展覽會、台北國際光電周、日本國際工具機展（JIMTOF 2026）、台灣半導體產業協會30周年年會等六大盛事陸續舉行，釋出的產業利多，可望增添概念股交投熱度。

OCP全球峰會預計10月12日至15日在美國加州聖荷西盛大登場，是開放硬體與軟體領域規格制定的核心舞台，不但是AI技術趨勢風向球，更是全球超大規模雲端與新興AI基礎設施採購鏈的關鍵節點，技嘉、雙鴻等相關供應鏈值得關注。

TPCA Show是全球印刷電路板（PCB）產業最具影響力的年度盛會之一，不僅展示最新PCB產品與設備，更是廠商洞察產業演進與消費者趨勢的全面平台，有助於投資人及早掌握AI、5G等應用對PCB載板技術規格與訂單動向，景碩、欣興、聯茂、金居等近日股價積極表態。

台灣半導體產業協會預計10月29日舉行30周年年會，並邀請台積電、聯發科等高階主管及多位產官學界人士舉行論壇及產業交流，期間對於半導體產業展望或趨勢的看法，將再掀起市場討論話題。

日本國際工具機展向來具有亞洲工具機產業風向球之稱，AI及半導體相關應用持續受到矚目，東台等工具機股近日獲法人買盤挹注。