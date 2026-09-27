中長線偏多股 法人挺

台股受惠強勁基本面，在市場半信半疑中創高。專家指出，企業獲利上修趨勢仍是多頭最大底氣，友達、長榮等兼具法人買超及中長期技術指標偏多優勢個股，籌碼有效沉澱後利於漲勢延續，拉回宜站在買方。

第一金投顧董事長黃詣庭、永豐投顧總經理黃柏棠分析，人工智慧（AI）軍備競賽白熱化，大型雲端服務供應商（CSP）持續調升資本支出，有利台灣AI供應鏈營運動能，現階段預估2027年台股企業獲利仍可成長20%以上，短期震盪無礙中長多走勢。

台新投顧總經理黃文清認為，美聯準會（Fed）9月升息1碼屬於預防性升息，台灣目前仍處於經濟擴張階段，且電子產業獲利強勁，多方格局不變，操作可採長線保護短線方式因應，預料營運展望正向、法人鎖碼及中長期技術指標偏多個股，漲勢仍具延續力道。

篩選法人近十日買超逾3,000張、周KD與月KD均呈現黃金交叉，且周MACD柱狀體翻紅的個股，主要包括友達、宏齊、聯發科、宏致、騰輝電子-KY、研華、中砂、聯茂等電子股，及中石化、亞泥、潤泰新、長榮、中華化、允強、台橡、大亞等傳產股。

受惠AI需求大爆發，銅箔基板廠（CCL）掀起全球擴產競賽，韓國斗山日前宣布斥資9,700億韓元，在韓國及中國大陸同步擴充高階產能，台廠動作更加積極，聯茂透過去瓶頸方式預計2028年提升至825萬張，騰輝電子-KY砸15億元擴產，預計2027年開始貢獻。