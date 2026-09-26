群益證唱旺台股後市看53,000點 正常風控客戶槓桿

群益投顧總經理范振鴻26日指出，長天期美債殖利率上揚主要反映美國經濟強勁，「但市場會逐漸習慣」，加上美股主要指數評價處於相對低檔，出現大崩盤機會不大，持續偏多看待，台股同步水漲船高，第4季衝破53,000點可期。

針對股市槓桿議題，群益金鼎證券經紀部主管張學荷表示，本波融資水位並非突然暴增，屬於正向發展，授信業務正常運作，不限用途款項借貸依個股給予不同利率及借款條件以進行風控，目前距離高點仍有一段距離，群益證已透過盈餘轉增資發行新股等方式儲備銀彈。

張學荷觀察，歷經7月台股大幅拉回後，隨行情上演修復行情，大多數客戶近期逐漸回歸，但交易方向會更加謹慎，例如以量化交易為主的客戶，因為ETF套利空間相對壓縮，量能有所縮減。

10年期美債殖利率突破5%，股市警報響起？范振鴻分析，近期殖利率波動多與經濟數據公布有明顯關聯，但並未壓抑獲利動能強勁的AI及半導體股，反而是Meta Muse推出後，衝擊網路服務平台股價，這由那斯達克及費城半導體指數相對有撐可以得到驗證。

群益投顧董事長蔡明彥表示，歷史經驗來看，升息原因通常是企業獲利成長帶動景氣熱絡，且升至一定程度才會壓抑實體經濟活動，進而影響股市表現；反過來說，降息往往是經濟動能趨緩後，需要寬鬆貨幣政策提供支撐。

「群益金融集團品牌日」26日於台鋼雄鷹對統一獅比賽中登場，開球儀式由群益金鼎證券董事長周秀真、總經理楊杰斌、群益期貨董事長賈中道親臨現場，群益代言人啦啦隊女神一粒也現身應援。

群益證並邀請VIP客戶到場觀賽，多位董事及獨立董事闔家蒞臨共襄盛舉，展現對體育的熱愛與支持。當日除了提供現場開戶及金融投資諮詢外，還設有互動遊戲和豐富的贈品。

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群益證更首度將「3分鐘線上開戶AI證件辨識科技」帶進球場，搭配「群益贏家Pro『AI問問』個股重點摘要功能」實際體驗，讓球迷在輕鬆愉快的氛圍中認識金融科技的創新應用，感受AI科技如何融入日常投資理財，讓投資交易更便利精準。

群益期貨亦持續將金融教育融入日常服務，長期推廣風險管理與資產配置觀念。其中，「平衡式避險策略」業界市占第一，透過動態避險機制降低市場波動風險，近六年績效亦優於加權報酬指數，展現群益期貨經理事業長期兼顧風險管理與資產增值的專業實力。