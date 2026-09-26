美股收紅、費半漲逾1% 這類股升息環境下最具投資價值

美股四大指數25日同步收紅，其中道瓊指數上漲478.64點或0.93%，收在51,828.62點，S&P 500指數上漲39.28點或0.51%，收在7,743.41點，NASDAQ指數上漲129.34點或0.48%，收在27,068.71點，費城半導體指數上漲176.38點或1.41%，收在12,668.92點。

主動安聯美國科技（00402A）經理人洪華珍表示，近期科技股與費城半導體指數反彈，反映市場對聯準會連續升息擔憂有所緩和，也減輕成長股的評價壓力。不過，聯準會9月仍升息一碼，通膨、油價及地緣政治變化可能再次推高殖利率，短期市場波動仍難避免。

展望10月，洪華珍認為市場焦點將逐步從利率變化轉回企業基本面，第3季財報尤其關鍵，預期AI基礎建設需求仍有支撐。

相關調研資料顯示，Vera Rubin已開始生產出貨；Broadcom第3季AI半導體營收達167億美元，並預估第4季增至217億美元。雲端也出現需求成長的證據；Alphabet第2季Google Cloud營收年增82%。

接下來須觀察雲端業者資本支出能否維持、晶片與網通設備能否如期交付，以及新增投資何時轉化為持續的營收與獲利；另一方面，資安需求已有具體財務表現，譬如CrowdStrike最近一季新增年度經常性收入達3.33億美元，年增51%。未來隨著AI代理更為普及，網路資安軟體的需求有望持續成長。

在應用端，洪華珍表示，預期投資機會有望從半導體及AI基礎建設，逐步擴散至企業軟體與資安。企業導入AI後，需要能融入日常工作流程、帶來效率效益，並保障資料與系統安全的產品。

整體來看 ，美國科技股在升息影響逐漸淡化下，市場焦點回歸獲利成長性，2026年及2027年美國科技股獲利成長率預估為52.2%及39.7%，高獲利成長的科技股依舊是升息環境下，具投資價值的標的。