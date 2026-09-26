投顧董總看台股12月上旬前攀高

台股挾基本面韌性，緩解升息壓力，近日攻上48,000點。展望第4季，綜合凱基投顧董事長朱晏民、第一金投顧董事長黃詣庭、華南投顧董事長呂仁傑、永豐投顧總經理黃柏棠、群益投顧總經理范振鴻、台新投顧總經理黃文清等六大名師看法，台股區間大致在42,000至53,000點，高點可能落在11月中旬至12月上旬。

截至24日止，9月、第3季漲幅均約4.1%，可望繳出月線連二紅、季線連六紅亮麗成績，尤其第3季表現在全球主要股市名列前茅，表現優於費城半導體指數、韓股下跌逾一成。

朱晏民、黃文清分析，歷史經驗顯示，股市於Fed首度升息後一至二個月內震盪難免，所幸本輪升息更接近貨幣正常化下的緩升息循環，市場消化後將回歸基本面及景氣面，代理AI普及引領的企業獲利上修，仍主導台股中長期趨勢，建議逢拉回分批布局。

黃詣庭、黃柏棠指出，台灣總經數據佳、大型雲端服務供應商（CSP）及台積電調高資本支出，加上證券劃撥存款餘額創高、作帳及做夢行情啟動、類股良性輪動等，台股第4季震盪偏多。

AI 動能強勁，台灣外銷訂單及出口強強滾，帶動企業獲利延續上修趨勢，加上ETF買盤挹注，緩解美聯準會（Fed）升息壓抑股市評價力道，台股本波自7月底反彈以來，呈現「高點過高、低點不破前低」的強勢格局。

台股9月在聯發科、日月光投控、聯電、大型金控等輪流表態下，墊高指數並攻上48,000點，至24日累計單月上漲1,896點或4.1%。隨節後距月底僅兩個交易日，若美股期間波動有限，可望連二月收紅，僅次費城半導體指數的8.3%。

第3季來看，台股以V轉創高走勢上演修復行情，累計漲1,898點或4.1%，優於費半指數跌12.3%、韓股跌16.4%，自2025年第2季以來，連續六季收高可期。