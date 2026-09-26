聽新聞
0:00 / 0:00

投顧董總看台股12月上旬前攀高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股挾基本面韌性，緩解升息壓力，近日攻上48,000點。展望第4季，綜合凱基投顧董事長朱晏民、第一金投顧董事長黃詣庭、華南投顧董事長呂仁傑、永豐投顧總經理黃柏棠、群益投顧總經理范振鴻、台新投顧總經理黃文清等六大名師看法，台股區間大致在42,000至53,000點，高點可能落在11月中旬至12月上旬。

截至24日止，9月、第3季漲幅均約4.1%，可望繳出月線連二紅、季線連六紅亮麗成績，尤其第3季表現在全球主要股市名列前茅，表現優於費城半導體指數、韓股下跌逾一成。

朱晏民、黃文清分析，歷史經驗顯示，股市於Fed首度升息後一至二個月內震盪難免，所幸本輪升息更接近貨幣正常化下的緩升息循環，市場消化後將回歸基本面及景氣面，代理AI普及引領的企業獲利上修，仍主導台股中長期趨勢，建議逢拉回分批布局。

黃詣庭、黃柏棠指出，台灣總經數據佳、大型雲端服務供應商（CSP）及台積電調高資本支出，加上證券劃撥存款餘額創高、作帳及做夢行情啟動、類股良性輪動等，台股第4季震盪偏多。

AI 動能強勁，台灣外銷訂單及出口強強滾，帶動企業獲利延續上修趨勢，加上ETF買盤挹注，緩解美聯準會（Fed）升息壓抑股市評價力道，台股本波自7月底反彈以來，呈現「高點過高、低點不破前低」的強勢格局。

台股9月在聯發科、日月光投控、聯電、大型金控等輪流表態下，墊高指數並攻上48,000點，至24日累計單月上漲1,896點或4.1%。隨節後距月底僅兩個交易日，若美股期間波動有限，可望連二月收紅，僅次費城半導體指數的8.3%。

第3季來看，台股以V轉創高走勢上演修復行情，累計漲1,898點或4.1%，優於費半指數跌12.3%、韓股跌16.4%，自2025年第2季以來，連續六季收高可期。

台股 凱基投顧 群益

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股 48K 不是終點？法人喊年底挑戰55,000點 AI 行情續燒

台股七利多 有望帶動逐月攻高…Q4挑戰52K

高股息族群 春風得意

台股「高彈力」ETF搶鏡！7月底大盤反彈以來 績效十強勝出

相關新聞

投顧董總看台股12月上旬前攀高

台股挾基本面韌性，緩解升息壓力，近日攻上48,000點。展望第4季，綜合凱基投顧董事長朱晏民、第一金投顧董事長黃詣庭、華南投顧董事長呂仁傑、永豐投顧總經理黃柏棠、群益投顧總經理范振鴻、台新投顧總經理黃文清等六大名師看法，台股區間大致在42,000至53,000點，高點可能落在11月中旬至12月上旬。

先進封裝成材料新戰場 台鏈加速卡位

先進封裝構成半導體發展新一輪技術瓶頸，也成為化學業者下階段的一大主力戰場。隨WMCM產能爬坡、CoWoS放量，國內業者逐步打入供應鏈。法人指出，半導體化學品的在地化趨勢，已由前段的先進製程，拓展至後段的先進封裝領域。隨封裝技術演進，材料更已成為決定晶片性能的關鍵因素。

台股萬元俱樂部 四檔呼聲高

高價股再成台股焦點。觀察外資券商個股報告，信驊、川湖、穎崴、鴻勁、創意、聯發科等六檔各有券商擁護者，陸續喊出突破萬元目標價；目前台股僅兩檔萬元股，法人看好創意、穎崴、鴻勁、聯發科等有望成為下一波躋身「萬元俱樂部」的亮點股。

被動元件廠迎拉貨潮

被動元件產業迎來AI拉貨新動能，指標廠國巨*（2327）釋出標準品、特殊品需求同步增溫訊號；華新科營運同步添柴火。業界看好，AI伺服器電源功率持續升級，推升高容、高壓及大尺寸積層陶瓷電容（MLCC）需求，加上通路拉貨回暖，高階產品成為下半年成長主力，為被動元件廠第4季至明年接單增添支撐。

12檔逆勢突圍股 伺機上攻

台股在中秋連假前假拉回，呈現「量縮價跌」格局，聯茂（6213）、禾伸堂等多檔印刷電路板（PCB）、被動元件個股逆勢突圍，躍居多頭亮點，法人預期，後市仍有上檔空間可期，建議掌握盤面輪動節奏逢低布局。

12檔站穩均線 還有戲

美科技股回神帶動台股本周彈升，攻上48,000點。專家指出盤面資金良性輪動，操作選股不選市，景碩（3189）、聯發科等法人買盤進駐，且股價站穩所有均線的強勢股，短多具延續力道，逢壓回可擇優酌量布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。