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台股萬元俱樂部 四檔呼聲高

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

高價股再成<a href='/search/tagging/2/台股' rel='台股' data-rel='/2/113456' class='tag'><strong>台股</strong></a>焦點。聯合報系資料照
高價股再成台股焦點。聯合報系資料照

高價股再成台股焦點。觀察外資券商個股報告，信驊（5274）、川湖、穎崴鴻勁、創意、聯發科等六檔各有券商擁護者，陸續喊出突破萬元目標價；目前台股僅兩檔萬元股，法人看好創意、穎崴、鴻勁、聯發科等有望成為下一波躋身「萬元俱樂部」的亮點股。

觀察近期外資個股報告，大摩、花旗、大和資本、Aletheia資本、麥格理各別按讚川湖、穎崴、信驊、鴻勁、創意、聯發科等高價股，目標價全數達萬元以上。其中，信驊獲花旗、大和資本同步看好，花旗維持「買進」評等，目標價由20,455元調升至25,000元；大和資本同樣給予「買進」評等，並將目標價由19,800元大幅上修至26,660元，暫居外資圈最高目標價。

外資看台股萬元俱樂部
外資看台股萬元俱樂部

穎崴獲多家外資點名，花旗給予「買進」評等，目標價11,500元；大摩評等為「優於大盤」，目標價12,000元；大和資本亦給予「買進」評等，目標價10,000元。另外，麥格理則給予聯發科目標價10,000元、「優於大盤」評等。

川湖方面，大摩給予「優於大盤」評等，目標價15,000元；鴻勁則獲花旗給予「買進」評等，目標價11,000元；創意則獲Aletheia資本給予「買進」評等，目標價12,000元。

值得注意的是，今年以來創意漲幅已超過三倍，達301.1%，居五檔個股之冠；聯發科漲269.5%、川湖上漲229.3%，信驊漲173.2%，穎崴漲105.9%，鴻勁也有65.5%的漲幅，均呈現強勢上漲。

大和資本預估，信驊今年包含AI與非AI在內的一般伺服器BMC出貨量將年增約五成，第4季營收可望約落在66億至68億元的高標展望，折合單季BMC出貨量約達1,200萬顆；若以此速度推算，2027年總出貨量將衝上近5,000萬顆大關，遠超市場原先預期的3,610萬顆，故上調2027、2028年EPS年增率預估值各達36%、34%，進一步增添市場信心。

Aletheia資本則看好創意受惠代理式AI工作負載快速普及，正全力驅動各大CSP及AI新創加速推進自研特殊應用晶片（ASIC）計畫。

台股 鴻勁 穎崴

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