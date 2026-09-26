聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／AI、先進封裝 有看頭

經濟日報／ 張書廷（主動中信台灣收益經理人）

盤勢分析

9月中以來，台股走勢由事件驅動轉為高檔震盪，美國聯準會Fed）於9月16日升息1碼，且多數官員認為年底前仍有進一步升息空間。高利率環境可能延續更久，使市場重新評估企業資金成本。

不過，會議前升息機率已被市場充分定價，因此決策公布後並未形成單向賣壓，反而出現利空落地後的回補行情，顯示指數目前處於基本面支撐與資金成本上升相互拉鋸的階段。

投資建議

展望10月，台股9月底季底作帳結束後，法人持股可能重新調整，加上指數已快速站上48,000點，短線獲利了結與高估值壓力將限制上檔空間；但只要AI、先進封裝、記憶體、散熱及資料中心電力需求未明顯轉弱，指數仍具逢回承接基礎。10月上旬市場焦點將逐步轉向企業9月營收與第3季營運展望，屆時行情可能由權值股帶動轉為業績股輪動，個股表現差異將進一步擴大。

上市櫃公司9月營收將於10月10日前陸續公布，未來至10月中旬的盤勢關鍵，將由政策與題材交易轉向營收成長能否支撐評價。

若AI供應鏈營收維持年增、外資賣壓收斂，美債殖利率與油價未再走高，台股可望在高檔整理後延續震盪偏多；反之，若營收不及預期、外資期貨淨空單持續增加，或通膨疑慮使市場再度上修Fed升息預期，則指數可能回測9月下旬上攻區間。

操作建議維持中性審慎，初期持股約六至七成，以獲利與訂單可驗證的AI、先進封裝、記憶體、散熱及電力基建為核心，搭配部分金融與高現金流族群降低波動；10月上旬營收公布前避免追高，待數據確認後再調整部位。

若48,000點附近量縮守穩且法人轉買，可逢回分批加碼；反之，則建議保守操作為主，待10月中旬基本面與籌碼訊號重新轉佳後再行布局。

美國聯準會 Fed 升息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

光通訊、PCB、低軌衛星 利多

就市論勢／AI算力、GPU供應鏈 吸睛

台股ETF 科技型當家

台股十強從Fed升息以來漲逾6.8% 主動、科技型ETF領風騷

相關新聞

被動元件廠迎拉貨潮

被動元件產業迎來AI拉貨新動能，指標廠國巨*（2327）釋出標準品、特殊品需求同步增溫訊號；華新科營運同步添柴火。業界看好，AI伺服器電源功率持續升級，推升高容、高壓及大尺寸積層陶瓷電容（MLCC）需求，加上通路拉貨回暖，高階產品成為下半年成長主力，為被動元件廠第4季至明年接單增添支撐。

投信鎖碼族 多頭聚焦

投信第3季季底作帳進入關鍵期，在旗下基金積極衝刺季底績效、另一方面又開始為新一季度展開布局，自9月以來，積極進場鎖碼、買超逾20億元的信驊（5274）、穩懋等十檔中小型股，市場看好將是後市盤面的多頭焦點。

12檔逆勢突圍股 伺機上攻

台股在中秋連假前假拉回，呈現「量縮價跌」格局，聯茂（6213）、禾伸堂等多檔印刷電路板（PCB）、被動元件個股逆勢突圍，躍居多頭亮點，法人預期，後市仍有上檔空間可期，建議掌握盤面輪動節奏逢低布局。

12檔站穩均線 還有戲

美科技股回神帶動台股本周彈升，攻上48,000點。專家指出盤面資金良性輪動，操作選股不選市，景碩（3189）、聯發科等法人買盤進駐，且股價站穩所有均線的強勢股，短多具延續力道，逢壓回可擇優酌量布局。

一周熱門零股／0050、高息ETF 買氣旺

台股本周零股市場受美國PMI等經濟數據高於預期、中東局勢變化等因素影響，帶動本周盤勢呈高檔震盪格局。其中元大台灣50（0050）等指數型、高股息型ETF與友達、聯電等大型權值股為本周零股交投重心。

就市論勢／AI、先進封裝 有看頭

9月中以來，台股走勢由事件驅動轉為高檔震盪，美國聯準會（Fed）於9月16日升息1碼，且多數官員認為年底前仍有進一步升息空間。高利率環境可能延續更久，使市場重新評估企業資金成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。