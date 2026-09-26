就市論勢／AI、先進封裝 有看頭

盤勢分析

9月中以來，台股走勢由事件驅動轉為高檔震盪，美國聯準會（Fed）於9月16日升息1碼，且多數官員認為年底前仍有進一步升息空間。高利率環境可能延續更久，使市場重新評估企業資金成本。

不過，會議前升息機率已被市場充分定價，因此決策公布後並未形成單向賣壓，反而出現利空落地後的回補行情，顯示指數目前處於基本面支撐與資金成本上升相互拉鋸的階段。

投資建議

展望10月，台股9月底季底作帳結束後，法人持股可能重新調整，加上指數已快速站上48,000點，短線獲利了結與高估值壓力將限制上檔空間；但只要AI、先進封裝、記憶體、散熱及資料中心電力需求未明顯轉弱，指數仍具逢回承接基礎。10月上旬市場焦點將逐步轉向企業9月營收與第3季營運展望，屆時行情可能由權值股帶動轉為業績股輪動，個股表現差異將進一步擴大。

上市櫃公司9月營收將於10月10日前陸續公布，未來至10月中旬的盤勢關鍵，將由政策與題材交易轉向營收成長能否支撐評價。

若AI供應鏈營收維持年增、外資賣壓收斂，美債殖利率與油價未再走高，台股可望在高檔整理後延續震盪偏多；反之，若營收不及預期、外資期貨淨空單持續增加，或通膨疑慮使市場再度上修Fed升息預期，則指數可能回測9月下旬上攻區間。

操作建議維持中性審慎，初期持股約六至七成，以獲利與訂單可驗證的AI、先進封裝、記憶體、散熱及電力基建為核心，搭配部分金融與高現金流族群降低波動；10月上旬營收公布前避免追高，待數據確認後再調整部位。

若48,000點附近量縮守穩且法人轉買，可逢回分批加碼；反之，則建議保守操作為主，待10月中旬基本面與籌碼訊號重新轉佳後再行布局。