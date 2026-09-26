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一周熱門零股／0050、高息ETF 買氣旺

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周零股市場受美國PMI等經濟數據高於預期、中東局勢變化等因素影響，帶動本周盤勢呈高檔震盪格局。其中元大台灣50（0050）等指數型、高股息型ETF與友達、聯電等大型權值股為本周零股交投重心。

市場專家指出，美國9月製造業、服務業PMI同步擴張，強勁經濟數據加劇通膨壓力難以迅速消退擔憂，令市場對聯準會在10月升息的預期升溫，加上美債5年期標售需求疲弱，美國5、10年期殖利率一度站上至5%以上大關，皆為2007年以來高，另一方面，美伊談判明顯陷入停滯，隨美債殖利率、國際油價再度走揚，打壓市場風險情緒，後續變化將影響美股、台股行情走勢，並左右許多零股投資人的選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為元大台灣50、友達、聯電、群益台灣精選高息、南亞科、主動統一台股增長、京元電子、台積電、元大高股息、大華優利高填息30，10檔標的交易量從1,636萬股至570萬股。

ETF 買氣 殖利率

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