12檔站穩均線 還有戲

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美科技股回神帶動台股本周彈升，攻上48,000點。專家指出盤面資金良性輪動，操作選股不選市，景碩（3189）、聯發科等法人買盤進駐，且股價站穩所有均線的強勢股，短多具延續力道，逢壓回可擇優酌量布局。

統一投顧董事長黎方國、永豐投顧總經理黃柏棠等名師分析，雖然國際油價居高不下，通膨、美債殖利率連動上揚，壓抑市場風險偏好，所幸台股無論基本面、資金面等均有利多方發揮，研判行情偏多震盪，績優股拉回宜逢低分批布局。

台新投顧總經理黃文清表示，美費城半導體指數收復所有均線，加上歷史經驗顯示，台股於中秋節過後上漲機率高，建議偏多操作，例如兼具法人近日買超、股價站穩短中長期均線，多頭積極表態個股，拉回支撐附近擇優承接。

篩選法人近十日買超逾1,700張、24日股價逆勢收紅且收盤位居所有均線以上的強勢標的，包括宏齊、景碩、欣興、日月光投控、嘉晶、晶技、聯發科、宏致、研華、中砂、聯茂、帆宣等，主要分布於ABF載板、台積電供應鏈等族群。

人工智慧（AI）及高速運算（HPC）相關晶片對於大面積、高層數ABF載板需求持續擴大，欣興目前高階載板稼動率攀升至85%以上、出貨占比突破40%，帶動產品量價齊揚，今、明年獲利明顯成長，另一檔景碩營運動能同樣強勁，法人積極卡位。

嘉晶日前法說透露，受惠AI伺服器電源架構升級，8吋矽磊晶產能利用率已呈現滿載狀態，其中，最大亮點在於矽光子Ge/Si（鍺矽）自今年第2季開始量產，主要應用於高速光通訊接收端光電二極體（PD），訂單能見度達2028年，近日股價強勢過高。

第一金投顧表示，第4季在AI大單認列與企業獲利進入年底旺季，指數上漲過程中不預設高點，高位階震盪是正常現象。

優先尋找低基期、尚未補漲且2026～2027年業績向上的公司。個股若已連續急漲二至三天，等待拉回與籌碼沉澱再布局。

強勢股 景碩 永豐

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