12檔逆勢突圍股 伺機上攻

台股在中秋連假前假拉回，呈現「量縮價跌」格局，聯茂（6213）、禾伸堂等多檔印刷電路板（PCB）、被動元件個股逆勢突圍，躍居多頭亮點，法人預期，後市仍有上檔空間可期，建議掌握盤面輪動節奏逢低布局。

美國9月服務業及製造業採購經理人指數（PMI）顯示，經濟活動持續擴張，加上5年期美債標售需求疲弱，帶動10年期美債殖利率一度突破5%，台股24日同步走疲，所幸力守5日線及48,000點關卡。

不過，盤面類股良性輪動，其中，PCB、被動元件等兩大電子次族群普遍展現抗跌力道，聯茂、景碩、金居、南電、台燿、欣興、鈞寶、禾伸堂、天二科技、華新科、信昌電、國巨*等強勢股。

PCB族群受惠人工智慧（AI）伺服器出貨放量及高速運算、衛星通訊、汽車電子等應用需求擴增，高規產品量價齊揚，持續扮演盤面主流，聯茂自結8月獲利令人驚豔，24日股價強勢攻頂收595元，蓄勢挑戰599元歷史天價，帶動金居、台燿同步強漲。

AI對於高規MLCC需求大增，日、韓等國際被動元件大廠陸續調高報價，台廠隨消費級中高容量訂單外溢，法人預估，第4季產品平均漲幅10%至20%，股價相對壓抑的被動元件族群24日回神，鈞寶漲7.1%收60.2元，收復季線，禾伸堂漲5.4%收810元，為節後股價表現留下伏筆。

展望後市，大型本國投顧分析，台股於中秋連假前市場買盤縮手，成交量下滑連帶影響日KD向上開口小幅收斂。

預估下周指數波動區間落在46,500至48,500點間，維持高檔震盪走勢，基於中小型股輪動快速，漲勢欠缺連貫性，建議持股汰弱留強因應。