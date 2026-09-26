投信鎖碼族 多頭聚焦

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

投信第3季季底作帳進入關鍵期，在旗下基金積極衝刺季底績效、另一方面又開始為新一季度展開布局，自9月以來，積極進場鎖碼、買超逾20億元的信驊（5274）、穩懋等十檔中小型股，市場看好將是後市盤面的多頭焦點。

根據統計，股本小於50億元，且8月營收交出月增、年增，累計前八月營收也年成長，釋放基本面強勁訊號，加上投信自9月以來，加碼逾20億元的個股，包括買超88億元的藥華藥、82億元的信驊、77億元的穩懋、69億元的玉晶光、51億元的創意、50億元的精測，其它超過20億元的還有富世達、精材、台勝科、漢測等個股。

投信季底作帳一向是許多股民熱議話題，特別是在9月初以來，市場在觀望美國消費者物價指數（CPI）等經濟數據，加上市場預期聯準會（Fed）將升息，長天期公債殖利率不斷走高，一度壓抑市場投資人氣，但在Fed如市場預期升息後，資金以利空出盡解讀，再加上外界對CCL產業需求展望出現疑慮，造成相關個股急殺，這方面也在業界澄清後有反彈，算是籌碼清洗下，隨行情再次由多頭主導，投信在季底動向成為許多操盤人的觀察焦點。

由於法人圈看好台積電等AI供應鏈9月業績表現，上市櫃公司單月營收有望再創歷史新高，第4季基本面行情不容小覷中，許多操盤人更積極追蹤投信進出個股，因不僅是第3季衝刺季底績效的明牌，同時，也是第4季行情的選股操作名單。

觀察過往投信季底作帳行情，為拉抬旗下基金績效，往往聚焦在籌碼集中度高、營運前景看好的個股上，因為相關個股具有一定的市場票房，特別是中小型股，因在外流通籌碼有限，僅需稍稍點火，績效就更易有表現，因此，追蹤投信可能作帳的個股，宜以股本、籌碼、基本面等三大指標為主。

投信 富世達 穩懋

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