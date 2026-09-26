被動元件產業迎來AI拉貨新動能。聯合報系資料照

被動元件產業迎來AI拉貨新動能，指標廠國巨*（2327）釋出標準品、特殊品需求同步增溫訊號；華新科營運同步添柴火。業界看好，AI伺服器電源功率持續升級，推升高容、高壓及大尺寸積層陶瓷電容（MLCC）需求，加上通路拉貨回暖，高階產品成為下半年成長主力，為被動元件廠第4季至明年接單增添支撐。

業界指出，這波被動元件需求來自GPU與客製化晶片（ASIC）平台同步放量，由AI高階應用領軍，逐步擴及標準品，帶動單機被動元件用量增加，對耐壓、容值及穩定性的要求也更高，MLCC、電阻及鉭質電容均迎來商機，推升供應商產品組合與接單動能。

被動元件產業旺

法人說明，國巨第2季各產品線、事業群及地區營收全面成長，AI相關營收占比提升至16%以上，其中MLCC與電阻成長幅度領先，鉭質電容營收季增14.1%，訂單出貨比達2.2，反映客戶備貨需求強勁，且工業應用連續六季成長、車用需求維持正向，亦為營運提供支撐。

展望下半年，法人看好國巨受惠AI產品出貨增加、產能利用率提升及漲價效益，第3季、第4季營收續創新高。

華新科同樣受益於AI拉貨動能強勁，總經理曾明燦先前說，訂單持續向上，今年資本支出將由過去平均約10億元提高至30億元，擴充晶片電阻、MLCC產能，第3、4季陸續與直接客戶議價，看待缺貨潮可能延續至2027年以後。

曾明燦分析，日、韓廠商將產能轉往高階AI規格，排擠手機、PC用MLCC供給，外溢訂單由台廠承接，華新科訂單出貨比已由1.2至1.3升至1.3至1.4，客戶庫存偏低、積極追料，目前未見超額下單。

因應需求，華新科今年晶片電阻、MLCC將擴產10%至15%，明年擴產幅度更大。