日股連五紅重返66,000點之上 法人看好第4季這兩大類股表現機會

美股四大指數24日跌互見，道瓊、S&P 500以及費城半導體指數下跌0.02%至0.33%間，而NASDAQ指數則上漲0.01%，在亞洲股市部分，25日有開市的日經225指數則上漲1.3%，收上66,364.2點，連五紅。

展望第4季，野村亞洲科技主動式ETF（00420A）經理人王柏強表示，傳統電子旺季與AI基礎建設投資持續推進，可望支撐亞洲科技企業獲利與股價表現。輝達（NVIDIA）Vera Rubin新平台進入量產出貨階段，Google與Meta亦持續擴大自研AI晶片布局，帶動市場關注伺服器滑軌、光通訊、CCL及散熱等供應鏈，部分相關企業7、8月營收已出現加速成長跡象，後續可望持續受惠新平台放量。

王柏強指出，AI新平台規格升級也使日韓股市各有受惠環節。日本在半導體設備與材料領域具有全球競爭優勢，GPU與ASIC需求成長，以及晶片業者擴大投資，均可望為相關企業帶來機會。此外，日本央行9月升息後，儘管利率及日圓後續走勢仍待觀察，但根據野村資產管理研究，多數日本企業針對2026年營運計畫已納入1美元兌150至155日圓的匯率假設，即使日圓升值，企業獲利仍具韌性，加上東京證交所持續推動公司治理改革，有助延續日股價值重估趨勢。

整體而言，第4季日股可持續關注半導體設備與材料，在AI資本支出延續、規格持續升級及企業獲利成長的支撐下，日本科技股後市仍具表現空間。