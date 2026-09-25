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Meta Muse 再掀 AI 代理熱潮 法人喊買這幾檔伺服器供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

Meta AI助理Muse爆紅，將明顯帶動CPU需求，加上大型雲端服務供應商（CSP）在AI營收貢獻擴增，並對獲利產生正向貢獻後，逐年加大投資硬體，法人喊買嘉澤（3533）、緯穎（6669）、廣達（2382）、緯創（3231）、技嘉（2376）、仁寶（2324）等相關供應鏈

投顧法人分析，Muse為使用者配置持續存在的雲端VM，隨用戶數量及背景任務數量增加，對於CPU及記憶體需求將明顯提升，預期隨AI助理滲透率攀升，長期來看，CPU將維持40%至50%年複合成長率，CPU、GPU配比有機會接近。

法人觀察，英特爾於伺服器CPU市場占有率超越六成，在AI機櫃採安謀架構下，後續安謀市占率將持續攀升，輝達預估今年CPU營收200億美元，至2030年CPU市場規模將達2,000億美元，隱含年複合成長率58%。

超微上修2025至2030年CPU年複合成長率達50%，預期2026年下半年來自CPU成長約五成，未來數年維持40%增長為基本盤。即使伺服器CPU漲價，CSP資本支出用於CPU比重提升，且將規畫單獨配置CPU機櫃叢集以利發展。

法人預估，今、明年AI GPU出貨分別成長逾200%、47%，今年Blackwell、Rubin比重各為97%、3%，第4季Vera Rubin出貨量將由本季低於100櫃，明顯攀升至近3,000櫃水準，包括大型CSP為主的鴻海（2317）、技嘉、緯創等都開始出貨。

超微方面，MI450系列在公版及Meta版2027年合計將超過10,000櫃，客戶群逐步擴張至OpenAI、微軟、甲骨文等，預期AI機櫃產品將成為未來四年資料中心維持近50%成長的主要動能，並帶動超微在AI GPU市占拉升至雙位數。

伺服器 法人 供應鏈

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