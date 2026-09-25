台股站上4.8萬點但估值下降 國泰世華銀：獲利成長支撐行情

受電子權值股領軍帶動，台股站上4.8萬點，國泰世華銀行分析指出，在AI資本支出持續擴張與晶片規格升級的推動下，台股呈現指數創新高、估值反而下降的良性發展結構，基本面依然是支撐中長期走勢的核心動能。

國泰世華銀行分析，近期包括AI ASIC、先進封裝、PCB及高速傳輸等族群輪動走強。受惠於新一代晶片規格升級，台灣科技供應鏈的訂單與獲利同步增長。儘管目前加權指數位居高檔，但由於企業獲利上修速度更快，使得台股本益比反而降至近期低檔，顯示本波行情並非單純由評價面擴張帶動，而是具備實質的企業獲利成長支撐。

展望後市，國泰世華銀行提醒，短線指數漲多後市場波動可能放大；不過，若整體AI需求與企業獲利增長趨勢維持不變，指數拉回仍可留意逢低布局的機會。