聽新聞
0:00 / 0:00

台股七利多 有望帶動逐月攻高…Q4挑戰52K

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（24）日受中秋教師四天連假影響，出現量縮洗盤測底走勢，早盤一度跌落48K之下至47,754點，終場仍守住48K大關，以下跌132點收在48,024點，成交量萎縮至7,755億元。本周上漲1.79％、周線連二紅。

富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清等表示，大盤昨日收長下影線、連續兩天收穩48K，且下檔有45,321點季線強力支撐，呈現量縮洗盤測底結構。儘管買盤在長假前因國際局勢與觀望氣氛未急於追價，但殺低皆有實質買盤承接，底部愈墊愈高；隨著籌碼充分換手，預告指數將於節後展開逐月攻高節奏，預估10月中旬挑戰49K、11月站上50K，至12月更上看52K大關。

台股連假後迎七利多
台股連假後迎七利多

而支撐年末行情的底氣來自七大利多，一是10月30日年線有望叩抵低檔並站上40K，技術面確立長期多頭強勢格局；二是周KD指標於高檔呈現鈍化強勢訊號，暗示中期波段大漲行情啟動；三是統計歷史走勢，歷年第4季台股勝率極高，10月上漲機率約七成、11月為六成、12月更達八成；四是外資今年來累計賣超台股達1.3兆元，在基本面亮眼帶動下，壓抑已久的籌碼勢必啟動強勁回補軋空潮。

五是台股基本面極為紮實，前三季上市櫃公司獲利可望達5.8兆元，將超越去年全年成績；六是美國期中選舉倒數，統計選前40天政策偏多效應顯著，股市上漲機率高；七是歐美即將步入感恩節與聖誕節消費旺季，強勁拉貨動能將挹注供應鏈。

連假前外資展開調節，終止連五買轉賣超329.6億元；投信賣超128.2億元、連三賣；自營商罕見持續買超13.3億元、連六買；三大法人合計賣超444.4億元。

台股 富邦 連假

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股市值衝上5.3兆美元 躍全球第四大！法人預期最快下周挑戰5萬點大關

台股短線攻擊訊號亮了 法人看好秋節前後挑戰新高

台股 48K 不是終點？法人喊年底挑戰55,000點 AI 行情續燒

48K守不住了？台指期夜盤由紅翻黑 多空大亂鬥

相關新聞

台股七利多 有望帶動逐月攻高…Q4挑戰52K

台股昨（24）日受中秋教師四天連假影響，出現量縮洗盤測底走勢，早盤一度跌落48K之下至47,754點，終場仍守住48K大關，以下跌132點收在48,024點，成交量萎縮至7,755億元。本周上漲1.79％、周線連二紅。

日股基金 績效放閃

日本股市受惠於AI科技需求、政府產業利多政策齊發、企業獲利報喜等因素加持，日經225指數近一年更屢次寫下歷史新高，累積漲幅分別近四成，於全球主要股市當中居前段班，統計投信發行日股持股比重超過八成的基金共有六檔，近一年績效表現也是相當亮麗。

台股中小基金 搶風頭

台股近期維持高檔震盪，中小型股輪動升溫，帶動台股中小型基金績效同步走強。觀察近一周績效表現，前十強全數漲贏加權及櫃買指數，資金聚焦中小型成長股，成為盤面亮點。

歷史經驗…Fed升息後有利盤勢 市值型標的成當紅炸子雞

美國聯準會9月FOMC會議決議升息1碼，不確定性消除後，全球主要股市表現呈現健康輪動格局，台股在資金回歸後，收復7月失土。法人表示，根據過往聯準會溫和升息周期的經驗，台股大盤後市表現不俗，市值投資報酬更為突出，投資人不妨多加善用主動式市值ETF卡位台股行情。

高利率環境營造投資新契機…中長天期債 息利雙收

隨著美國聯準會（Fed）升息1碼，全球主要央行對抗通膨態度轉趨一致，高利率環境將延續更長時間。法人表示，對利率及市場風險較敏感的特別股短期承壓可視為中長線布局時機，而高品質中長天期債券可望兼具收益、資本利得潛力。

美股選前布局 有甜頭

聯準會（Fed）升息、長天期美債殖利率走高，已讓美股投資人繃緊神經，接下來的美國期中選舉又添變數。統計顯示，期中選舉後一年後，美股表現仍強勁，因此選前逢低布局美股更有利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。