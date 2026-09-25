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日股基金 績效放閃

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

日本股市受惠於AI科技需求、政府產業利多政策齊發、企業獲利報喜等因素加持，日經225指數近一年更屢次寫下歷史新高，累積漲幅分別近四成，於全球主要股市當中居前段班，統計投信發行日股持股比重超過八成的基金共有六檔，近一年績效表現也是相當亮麗。

國內群益東方盛世基金表現最佳，累積漲幅達45.51%，而野村日本領先基金、元大日本龍頭企業基金也分別有45.01%、40.64%佳績，值得投資人多多關注。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，日本實質薪資已連續六個月維持正成長，內需條件逐步改善，企業獲利也持續展現韌性，排除關稅退還及匯率等一次性因素後，2026年4月至6月企業獲利年增約9.3%，在AI供應鏈股受需求支撐與銀行股受惠升息效應下，市場預估2026年企業獲利可望成長約19%。

此外，日本企業亦持續透過出售交叉持股、提高股利與回購強化股東回饋，加上高市內閣支持度仍處相對高檔，後續外資回流值得期待，日股中長期表現正向看待。

野村日本領先基金經理人高君逸表示，日本銀行9月如期升息1碼，將政策利率調升至1.25%，但總裁植田和男未預設固定升息步調，整體談話未較市場預期更為鷹派。

儘管日圓走勢及委員更替仍可能增添波動，日本企業獲利基本面依然穩健，多數企業編製2026財年財測時，已採用1美元兌150至155日圓的匯率假設，即使全年均價升至150日圓，外資法人仍預估企業每股盈餘可望成長14.5%。展望後市，公司治理改革、資本效率改善及企業獲利成長，仍有望支撐日股中長期重估行情。

第一金量化日本基金經理人高若慈分析，AI與半導體設備投資具備長期延續性，也有助企業獲利持續成長，加上受惠於油價補貼政策、汽車購車優惠等，消費信心呈現回穩態勢。

日股 基金 績效

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