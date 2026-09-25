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美股選前布局 有甜頭

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

聯準會（Fed）升息、長天期美債殖利率走高，已讓美股投資人繃緊神經，接下來的美國期中選舉又添變數。統計顯示，期中選舉後一年後，美股表現仍強勁，因此選前逢低布局美股更有利。

雖然高利率環境仍將維持更久的時間，但貝萊德智庫認為，獲利能力強勁、資產負債表穩健的企業，較有能力吸收較高的成本；槓桿較高的借款人則面臨更大壓力。因此，貝萊德維持加碼美股及AI的看法，因為可以找到許多具韌性的企業。

美國採購經理人指數（PMI）為62個月新高。貝萊德認為，在借貸成本上升時，要觀察美國、英國及歐洲的商業活動是否仍具韌性。如果美國經濟進一步展現韌性，將強化利率可能在更長時間內維持較高水準的看法，更凸顯獲利能力強勁企業的優勢。

除了PMI以外，本周還將公布密西根大學消費者信心指數終值。貝萊德認為，如果PMI走強，且消費者信心大幅下滑加上通貨膨脹預期持續上升，將使Fed面臨更為艱難的政策權衡。

至於美國期中選舉，彭博資訊統計，從1950年至2022年，美國共19次期中選舉。如果在選舉日買進S&P 500指數並持有一年，平均漲幅為13.8%。如果在選前一個月買進並持有一年，平均漲幅更高達19%。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，歷史統計顯示，美股在歷次期中選舉後一年具韌性，這19次都是正報酬，勝率達100%，不論是哪一政黨。因此，投資人無須因擔心政黨輪替就急著退出市場。

張榮仁強調，無論共和黨守住國會，或民主黨拿下一院，選後市場終將重新檢視企業營收、獲利與利率走向。與其猜測開票結果，不如提早規劃投入節奏，在震盪中維持投資紀律。投資人可定期定額布局美股、台股或科技股基金，並預留資金因應選前波動。

美股 布局 Fed

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