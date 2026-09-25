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歷史經驗…Fed升息後有利盤勢 市值型標的成當紅炸子雞

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聯準會升息後的台股指數表現
聯準會升息後的台股指數表現

美國聯準會9月FOMC會議決議升息1碼，不確定性消除後，全球主要股市表現呈現健康輪動格局，台股在資金回歸後，收復7月失土。法人表示，根據過往聯準會溫和升息周期的經驗，台股大盤後市表現不俗，市值投資報酬更為突出，投資人不妨多加善用主動式市值ETF卡位台股行情。

財富管理專家表示，回顧2004、2015年兩次聯準會非暴力升息周期，首次重啟升息後，台股在經濟穩健與通膨受控的環境下，多頭格局依舊延續，加權指數後六個月、後九個月與後一年平均分別上漲6.3%、7.1%和12.2%；代表市值前50大公司的台灣50指數同期間表現較加權指數更勝一籌，分別為7.7%、7.6%與14.2%，意味著在政策方向明朗後，布局市值型ETF可望有更優異的報酬。

近年來，台股前50大市值企業因AI興起排名變動相對頻繁，在市值投資中導入主動操作概念，投資人可透過主動式市值型ETF來掌握，以更靈活全面的網羅台股成長行情。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，儘管國際政經局勢變化時而為台股帶來波動，但台灣基本面保持穩健，以及長期而言成長趨勢明確的AI科技供應鏈仍將續獲資金青睞，仍看好台股後市表現。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君指出，Q4至隔年初是科技產業新品上市及客戶備貨旺季，今年疊加AI伺服器世代交替與規格升級，產業成長動能仍具延續條件。不過，科技股歷經一波漲勢後，市場將更重視訂單能見度、獲利成長與評價合理性，具技術門檻與研發實力的企業可望較具支撐。

全球大型雲端服務供應商持續投入AI基礎建設，新一代AI運算平台Vera Rubin進入量產階段，可望帶動伺服器、先進製程與封裝、高速傳輸、PCB、電源及散熱等供應鏈需求升溫，台廠訂單與營收動能是觀察重點。

市值 市值型 美國聯準會

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