台股中小基金 搶風頭

台股近期維持高檔震盪，中小型股輪動升溫，帶動台股中小型基金績效同步走強。觀察近一周績效表現，前十強全數漲贏加權及櫃買指數，資金聚焦中小型成長股，成為盤面亮點。

根據CMoney統計至23日，台股中小型基金前十強依序為：統一中小漲10.2%、施羅德台灣樂活中小漲9.8%、富邦精銳中小漲8.8%、街口中小型漲8.6%、群益中小型股漲8.3%、國泰中小成長漲8.0%、第一金小型精選漲7.75%、永豐中小漲7.74%、富邦小而美漲7.4%、玉山中小型股漲6.9%，皆超越大盤同期的5%、櫃買指數同期的3.6%。

台股中小型基金績效

另外，若以今年來績效觀察，依序為：施羅德台灣樂活中小、統一中小、野村中小、第一金小型精選、街口中小型、永豐中小等共六檔績效逾100%，介於103.2%至164.3%之間，表現亮眼。

統一投信投研團隊表示，全球雲端服務巨頭加大資本支出，AI供不應求使相關供應鏈受惠，並帶動台灣出口及經濟成長動能，為台股築起穩健基本面支撐，而在之前股價率先修正的族群，多數已反彈回高點，部分基本面強勢的個股，甚至創下新高，長線震盪向上格局不變，因此短線高檔震盪為長線投資人逢低布局良機。

施羅德台灣樂活中小基金經理人柯鴻旼表示，AI趨勢持續發展，相關產業需求仍是台股主軸，科技龍頭對下半年至2027年的財報展望維持樂觀，後市留意雲端服務供應商（CSP）的AI營收成長及資本支出等指標，進一步掌握需求動能。

展望後市，全球AI基建專案預計未來兩年加速推進，需求並可望延續至2030年，帶動台灣AI產業獲利維持上修趨勢。

此外，漲價題材持續發酵，也可望支撐台股企業獲利向上。

富邦投信表示，台灣半導體產業在算力領域具高度競爭優勢，先進製程晶片、高階伺服器及高速網通設備全球市占率分別達90%、70%及逾五成，硬體製造居全球領先地位；NB與PC產業則在應用介面及終端工具占有重要地位。

隨著AI應用加速落地，將進一步推升算力與電力需求，AI可望帶動台灣半導體產業及整體經濟形成正向循環。