高利率環境營造投資新契機…中長天期債 息利雙收

隨著美國聯準會（Fed）升息1碼，全球主要央行對抗通膨態度轉趨一致，高利率環境將延續更長時間。法人表示，對利率及市場風險較敏感的特別股短期承壓可視為中長線布局時機，而高品質中長天期債券可望兼具收益、資本利得潛力。

投信法人表示，Fed升息通常會直接推升短期利率，但政策利率上升並不代表各天期殖利率均會同步或等幅上升。若Fed進一步緊縮，將有助於穩定通膨預期，長天期殖利率未必會與短期政策利率同步上升，殖利率曲線亦可能趨於平坦，使固定利率資產短期受影響。

柏瑞投信表示，例如特別股資產近期表現相對落後部分固定收益資產，並非公司的基本面出現重大變化，而是受到特別股本身的資產特性影響，使其對利率及市場風險情緒較為敏感。不過，目前特別股擁有相對較高的收益水準與評價優勢，短期承壓反而創造中長期布局的新契機。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮指出，投資機會正逐步浮現，高品質中長天期債券可望兼具收益、資本利得潛力，以及分散投資組合風險的效果，亞洲和新興市場債券亦具備吸引力，但對最長久期債券維持審慎態度。整體而言，跨資產、多元化配置仍是把握市場機會及管理風險的關鍵。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，投資團隊觀察本輪利率上升已逐步接近政策調整的後段，若未來地緣政治衝突緩和、能源供應恢復正常，帶動油價和通膨壓力降溫，加上市場風險情緒的改善，都將有助於美債殖利率趨穩或逐步回落，過去壓抑特別股的因素將有望緩解，也可望為特別股提供後續表現的支撐。