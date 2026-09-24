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就市論勢／AI算力、GPU供應鏈 吸睛

經濟日報／ 邱翠欣（野村鴻運基金經理人）

盤勢分析

台股歷經前波修正後快速回升，近期重新挑戰高點，顯示市場結構偏強。先前修正主要反映去槓桿及通膨升溫造成的估值調整，而非企業基本面明顯轉弱。

美國升息短期雖可能壓抑股票評價，但目前美國經濟仍具韌性，企業獲利預估也持續上修，只要獲利成長能延續，即有機會逐步消化高估值壓力。後續市場焦點將由流動性與題材驅動，逐步回歸企業實際營收及獲利表現。

現階段投資策略宜聚焦「成長能否兌現」。AI仍是中長期重要投資主軸，但隨市場由題材驅動逐步轉向基本面驗證，選股應更重視企業營收、獲利及每股純益（EPS）成長能否落實。

值得注意的是，股價漲多後，市場對下一代AI產品規格、材料及供應鏈變化解讀分歧，相關消息可能加大短期波動，因此不宜在題材最熱時追高，亦不宜因族群快速輪動而頻繁換股。尤其市場對漲價幅度或產業成長預期偏高時，仍須透過後續財報檢驗，若實際營運未能達標，股價可能面臨修正。

配置上應比較不同產業與企業未來一至兩年獲利能見度與成長延續性；對於原先看好、長期趨勢未變持股，可給予基本面發酵時間，避免受到短期市場雜音干擾。整體而言，應以實際營運成果與中長期競爭力作為持股調整依據，擇優布局成長趨勢明確、獲利具支撐的族群。

投資建議

產業布局方面，可持續關注AI算力GPU、ASIC及相關零組件供應鏈；半導體先進製程受惠AI與高效能運算需求，成長動能仍具支撐，成熟製程可觀察供需改善與漲價效應，以及價格調整後對營運的實際貢獻。

GPU 算力 供應鏈

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