市場嚴重低估 未來價值大爆發！外資開第一槍喊買這檔IC設計股

瑞銀在最新釋出的個股報告中認為，市場尚未充分反映聯發科（2454）在谷歌TPU 專案中的戰略價值與市場機會，因此重申「買進」評級，並調升目標價至7,300元，僅次於麥格理證券的10,000元，居內外資法人圈次高價。

瑞銀台灣半導體產業分析師林莉鈞指出，雖然維持聯發科2027 年張量處理器（TPU）銷售額預測為180億美元不變，但考慮到谷歌第八代TPU中的v8t 在 2028 年的產品周期延長，以及 v9 在 2029 年更強勁的成長。

因此將聯發科2028、2029 年 TPU 銷售額預測，由350億美元、 400億美元，大升至435億美元、525億美元，加上SpaceX 的 Dojo 3及特斯拉用於 ADAS 與機器人的 AI6 晶片，預期可帶來高達100 -150億美元的 ASIC 營收機會。

林莉鈞據此上調聯發科2028、2029 年每股稅後純益（EPS）預測值各 21%、28%、至362.63元及432.81元，給予「買進」評等，目標價由6,500元調升至7,300元，僅次於麥格理證券的10,000元，居內外資法人圈次高價。

林莉鈞認為，聯發科未來六至九個月的利多催化劑有四：一、v9設計定案預計11月完成；二、英特爾EMIB-T能見度與執行力持續改善；三、谷歌有望於明年上半年上調 v9 出貨預測；四、聯發科 10 月法說會將調升 TPU 業務指引。

對於聯發科 TPU v9在2028-2029年的出貨潛力，林莉鈞持日益樂觀態度。她認為，谷歌與聯發科在 v9 的執行合作上，會比 v8t 更順暢，主因日系大廠揖斐電（Ibiden）在載板製造上的執行情況優於預期，並獲欣興（3037）等更多供應商支援。

EMIB-T 供應應足夠支撐 2028 年超過 200 萬顆的 v9 出貨量。然若 2029 年 v9達 400 萬顆以上，EMIB-T 載板可能面臨緊缺。出於供應考量，聯發科目前正與台積電（2330）洽談為 v9 額外導入 CoWoS 方案，反映 v9的巨大上行潛力。

至於新專案方面，其中SpaceX 的 Dojo 3採用台積電 N2 製程及SoW 封裝，聯發科可能與輝達（NVIDIA）合作提供 NVLink Fusion 以爭取此專案；而特斯拉用於 ADAS 與機器人的 AI6 晶片，特斯拉已在台積電與三星部署 AI6，但若產能爬坡順利，目標是轉移更多量產至 Terafab。