中秋連假後有大行情？台積電盤後鉅額交易飆2,749元 再創歷史新天價

中秋節及教師節連假前夕，台股24日迎來節前最後一個交易日，市場觀望氣氛濃厚，終場下跌132點，險守48,000點整數大關。權王台積電（2330）現貨尾盤遭遇賣壓，終場下跌25元、收在2,475元；然而盤後鉅額交易市場卻熱氣騰騰，出現單筆逼近漲停板的配對成交，每股價格高達2,749.27元，正式打破歷史紀錄，刷新台積電掛牌以來最高成交價。

根據台灣證券交易所盤後公告，台積電24日共出現6筆鉅額配對交易，合計成交233張，總成交金額達5.89億元，每股成交均價約2,528.89元。引發市場高度關注的是，這6筆交易成交價全數高於24日現貨收盤價（2,475元），最低成交價為2,479.26元。

其中最亮眼的一筆交易，買賣雙方以每股2,749.27元配對成交42張，成交總額達1.15億元。該成交價與24日現貨漲停價2,750元僅差0.73元，實質逼近漲停水準。

法人指出，這已非台積電近期首次在鉅額交易市場以極端高價成交。回顧9月10日起連續三個交易日，台積電曾分別以當日漲停價2,710元、2,695元及2,650元，陸續成交7張、7張與8張，包辦歷史前三高價位。24日這筆2,749.27元的鉅額交易，一舉超越9月10日的2,710元門檻，再次改寫台積電史上最高成交單價紀錄，展現特定長線或法人買盤在現貨震盪之際，仍願意溢價大舉承接的強烈意願。