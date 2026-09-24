台股市值全球第4 上市公司總市值週增2.76兆元

台股本週因中秋節連假僅交易4天，週四集中市場指數收在48024.60點，站上48000點大關，週漲843.85點或1.79%，週線連2紅。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值新台幣157兆759億元，較上週五增加約2.76兆元。

另根據MarketCapWatch統計，台股本週登上全球第4大股市。至9月24日17時30分的最新統計，台股最新市值約5.29兆美元，領先印度、英國，居全球第4大市場，僅次於美國、中國和日本。

本週台股上市產業別指數表現方面，漲幅最大為電子零組件類指數上漲8.36%，跌幅最深為建材營造類指數下跌4.86%。其他未含金融類指數上漲881.35點，漲幅約2.10%，未含電子類指數下跌288.86點，跌幅約1.11%；未含金融電子類指數下跌134.32點，跌幅約0.81%。

本週全體上市股票成交金額3兆3341億元，成交金額前3名分別為，半導體類成交金額1兆3574億元，占全體上市股票交易金額比重40.71%；電子零組件類成交金額8128.47億元，占比24.38%；光電類成交金額3313.34億元，占比9.94%。

本週集中市場股票成交量週轉率2.39%，成交量週轉率前3名產業為光電類18.15%、電子零組件類5.54%、半導體類5.18%。

累計今年初開盤迄今共177個交易日，集中市場總成交金額177兆6089億元，市場日平均成交金額1兆34億元，股票成交量週轉率143.64%，股票日平均成交量週轉率0.81%。