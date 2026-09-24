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外資砸4,100億推升台股漲8,000點 這10檔外資升價股將成中秋後領頭羊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股7月底來這波漲幅，外資買盤是主要的推升動能。觀察近期外資調升目標價的個股，包括創意（3443）、健策（3653）、奇鋐（3017）等10檔，股價強勢表態，不少甚至創下歷史或波段新高，這些「外資升價股」預期將成為中秋節後的市場焦點。

根據統計，台股自7月31日彈升以來，短短不到二個月，指數共大漲8,091點、漲幅20.2%。推升這波指數強彈創高的買盤，主要來自外資，7月底來共買超4,135.3億元，因此外資按讚並調升目標價的個股，就成為市場矚目的焦點。

如瑞銀在最新釋出的個股報告中指出，創意由於受惠谷歌CPU出貨量將從 2026 年的 130 萬顆大幅成長至 2027 年的 400 萬顆，使得明後二年獲利大幅優於預期，因此建議「買進」，目標價大升至8,660元，調幅達29.2%。

健策方面，大和資本指出，由於預期健策用於 Vera Rubin 或 Rubin Ultra 的可拆卸式均熱片，其平均銷售單價將比現行的一體式均熱片高出五至六倍，帶動2026-2028年 EPS 年複合成長率上調至 86.1%，因此大升目標價至9,420元。

奇鋐由於受惠GB300 積壓需求及 AWS T3（氣冷）於第3季量產，第4季又有 Rubin、T3 升級水冷、谷歌TPU v8、Meta 及 AMD 加入，麥格理證券預估第3季與第4季營收將分別季增18% 與 12%，因此將目標價升至4,600元。

強茂（2481）方面，野村證券指出，該公司在 AI 資料中心功率分離器件市場取得更多訂單並實現漲價，營收與利潤率季增動能預計將延續，預估第3與第4季營收將分別季增 10%、5%，因此建議「買進」、將目標價升至214元。

其他如緯穎（6669）、頎邦（6147）、信驊（5274）、昇達科（3491）、聯電（2303）、南亞科（2408）等，也因各種不同的利多發酵，吸引各外資青睞，紛紛調高目標價，其中尤以股王信驊獲大和資本給予「買進」評等、目標價大升至26,660元居法人圈最高，成為市場熱議焦點。

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