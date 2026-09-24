散熱「冷革命」再突破、市場押寶微流道技術 健策直逼7千元

台股24日維持整理震盪，下跌132.69點，收在48,024.6點，跌幅0.27%，成交量7,366.24億元。觀察成交量、成交值排行，散熱、ABF載板是表現較強的類股，其中健策（3653）擠進成交值前十名，股價大漲近8%，並創下新高，收6,920元。

今日成交量前十名為友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）、聯電（2303）、群益台灣加權正2（00685L）、群創（3481）、元大台灣50正2（00631L）、復華富時不動產（00712）、力積電（6770），整體來說跌多漲少。

成交值部分，前十名分別為景碩（3189）、聯發科（2454）、台積電（2330）、聯電、國巨*（2327）、南亞科（2408）、友達、欣興（3037）、健策、金像電（2368）。觀察前十名股價漲跌，以健策漲幅較大，上漲7.96%。

散熱股成為近期強勢股，健策再創歷史新高，收6,920元，漲幅約8%，雙鴻（3324）也同飆天價，收1,710元，大漲逾7%，AMAX-KY（6933）衝上漲停，奇鋐（3017）也上漲逾2%，一度衝上3,600元，創盤中新高。

輝達（NVIDIA）將在下一世代Feynman平台導入微流道散熱技術，台積電配合大客戶技術升級，開始投入相關領域，將「微流道（Microchannel）」散熱技術納入研發藍圖。業界指出，健策是台灣微流道散熱指標廠，也是投入該技術的先鋒，已具備微通道散熱蓋（MC Lid）與均熱板散熱蓋（VC Lid）技術。

健策的微通道散熱蓋適用於高功率晶片環境，能提供直接液冷介面架構，大幅降低晶粒與冷卻介質間的熱阻。業界分析，微流道模組具備微米級精密流道設計，能大幅縮短熱傳路徑並降低熱阻，該模組與元件單價是一般水冷板的三至五倍，毛利率亦顯著拉升。

隨著未來單一晶片瓦數可能突破4,000W大關，傳統水冷板將不敷使用，勢必會使用到技術門檻更高、產品毛利率更佳的微通道技術，董事長林育申則表示，雙鴻現階段正在送樣測試中。