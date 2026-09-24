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AI下一棒是PCB？載板龍頭強漲帶動族群續攻 推升009828投資熱度

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

日本股市休市三天後於24日恢復交易，在資金回補帶動下，不受前一日美股修正影響，日經指數開盤後展開補漲行情，其中半導體與電子類股表現亮眼。受惠於AI伺服器與高效能運算（HPC）需求持續升溫，全球IC載板龍頭Ibiden（揖斐電）盤中漲幅一度超過15%，成為盤面焦點。

台股方面，雖然加權指數盤中呈現震盪整理，但AI相關族群仍展現強勁動能，載板與CCL（銅箔基板）族群逆勢上揚，聯茂（6213）、景碩（3189）等個股盤中亮燈漲停，反映資金持續聚焦AI硬體升級受惠概念股。

PCB族群強勢表現帶動，9月初掛牌的中信台日韓PCB（009828）24日股價重返發行價10元，終場收在10.02元，上漲1.73%。成交量同步維持高檔，達6.8萬張，在全ETF市場中排名第11名，顯示市場關注度持續升溫。

法人表示，近期PCB相關個股逆勢上漲，顯示市場資金已開始由AI晶片概念逐步擴散至整體AI硬體產業鏈。對投資人而言，若看好AI長期成長趨勢，除半導體產業外，ABF載板、PCB及AI伺服器供應鏈等領域，亦可望成為下一階段值得關注的投資方向。

中信台日韓PCB聚焦台灣、日本及韓國PCB產業鏈龍頭企業，十大持股包括欣興（3037）、Ibiden（揖斐電）、台光電（2383）、日東電工、JX金屬、臻鼎-KY（4958）、金像電（2368）、台燿（6274）、斗山集團及南電（8046）等。

根據台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所最新研究，2025年全球載板產值規模預估達147.5億美元，年增18.5%；2026年在AI伺服器、高速交換器、ASIC、GPU及高階記憶體需求帶動下，全球載板產值可望進一步成長至195.1億美元，年增32.3%，顯示高階載板已成為AI運算與先進封裝生態系中不可或缺的關鍵環節。

中信台日韓PCB ETF經理人葉松炫表示，過去PCB產業景氣循環較容易受到PC與智慧型手機需求影響，但隨著AI伺服器逐漸成為產業新的成長引擎，市場結構正出現明顯轉變。由於AI伺服器所需PCB層數、材料規格及單機價值均顯著高於傳統伺服器，使產業成長動能不再僅來自出貨量增加，更受惠於產品規格升級所帶來的價值提升。

葉松炫指出，在全球科技巨頭持續擴大AI資料中心投資的帶動下，AI產業發展已從晶片設計與先進製程，進一步延伸至ABF載板、高階PCB及關鍵材料等領域。隨著AI應用持續普及，相關供應鏈可望持續受惠於資料中心建置與硬體升級需求，長線成長潛力值得關注。

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